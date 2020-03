Ultime news scienza - UnoNotizie.it - Presto una lampada a speciali raggi UVC, che non danneggiano la salute umana, potrebbe venire usata per uccidere il virus dell'influenza in ambienti chiusi. Dagli ospedali alle sale di attesa, ai treni agli aeroporti, alle scuole ecc: tutti luoghi in cui il virus si diffonde proprio attraverso l'aria.

Ricercatori della Columbia University Medical Center guidati da David Brenner, stanno mettendo a punto, (con perfezionamenti iniziati nel 2018) una lampada che utilizza raggi ultravioletti UVC, che sono notoriamente germicidi. Vengono infatti usati per sterilizzare strumenti chirurgici.

Ma questi raggi possono danneggiare la cute e gli occhi. Gli studiosi hanno poi sperimentato raggi UVC a dosi bassissime in una sorta di camera chiusa su virus dell'influenza H1N1 spruzzati tramite aerosol.