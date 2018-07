Ultime news - unonotizie.it - Grazie a Tesori d'Etruria potrete scoprire il suggestivo borgo di Sovana, nell’alta Maremma Toscana, con visite guidate dedicate a grandi e bambini, accompagnati dalle guide turistiche della provincia di Grosseto.

Sovana oltre ad essere stata un importantissimo centro etrusco divenne in epoca medievale una città florida e molto importante, ne sono testimonianza i numerosi edifici religiosi e civili che si possono ammirare.

All’ingresso del paese spicca la Rocca Aldobrandesca, costruita intorno all’XI sec. conserva parte del torrione e delle mura perimetrali. Il portale d’ingresso, oggi smantellato, era in peperino ed era dotato di ponte levatoio. Proseguendo lungo la via principale si raggiunge Piazza del Pretorio sulla quale si affacciano i monumenti principali. Da qui, sotto il Palazzo dei Marchesi Bourbon del Monte, avranno il via le visite guidate a Sovana organizzate da Tesori d’Etruria.

Ricordiamo che l’antico centro medioevale ha dato anche i natali, il 22 aprile del 1073, ad Ildebrando Aldobrandeschi, diventato Papa col nome di Gregorio VII. Venne eletto a furor di popolo un solo giorno dopo la morte del precedente Papa. Fu famoso nella storia anche per l’aspro conflitto con l’imperatore Enrico IV, arrivando anche a scomunicarlo. L’imperatore fu costretto a subire la celebre umiliazione di Canossa: episodio del 1077 in cui Enrico IV, davanti al castello di Matilde di Canossa, a piedi nudi e vestito con un saio, attese inginocchiato tre giorni per essere ammesso al cospetto del Papa.

Nel piccolo borgo maremmano di Sovana, lungo la strada che da Piazza del Pretorio conduce al Duomo, al civico 29 una lapide segnala la casa natale di Papa Gregorio VII.

