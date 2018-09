Ultime news - UnoNotizie.it - Una diretta da Viterbo, con la Radio Vaticana, di oltre 18 minuti, trasmessa tramite Vatican News in tutto il mondo, ed una diretta, negli studi di Rai Uno, di 7 minuti, nello spazio del TG1 ad Uno Mattina.

Alla Radio Vaticana Sergio Cesarini e la Guida turistica Elisa Ignazzi, hanno raccontato del nuovo percorso di Viterbo Sotterranea e delle visite guidate nel centro storico della città. In particolare delle principali attrazioni di Viterbo e dei racconti guidati delle guide turistiche che accompagnano i visitatori attraverso un itinerario che si snoda tra vicoli, piazze, fontane, palazzi, chiese e torri. Escursione arricchita di simpatiche curiosità, interessanti aneddoti e misteriose leggende legate alla Viterbo etrusca e medioevale per accogliere e trasportare nel mondo antico anche i bambini attraverso percorsi emozionali che ammaliano anche i genitori.

Lo spazio di Rai Uno è stato, invece, interamente dedicato al nuovo percorso di Viterbo Sotterranea. In studio il fondatore, Sergio Cesarini.

E' una Viterbo inedita e affascinante quella che è stata svelata dal Tg1 nei nuovi percorsi sotterranei, recentemente aperti al pubblico nel cuore più antico del capoluogo della Tuscia e le cui immagini si possono rivedere anche sulla pagina facebook di Viterbo Sotterranea.

Nelle viscere dei palazzi dell'antichissimo centro storico di Viterbo, si snodano una serie di gallerie e cunicoli che risalgono all'epoca etrusca e conducono ben oltre l’antica cinta muraria. I nuovi percorsi “underground” sono ambienti di grande suggestione che ammaliano i visitatori. Lo straordinario sito sotterraneo emoziona e stupisce i turisti non solo per la grandezza degli spazi, ma anche per la suggestione che gli stessi evocano grazie alla loro antica storia. Dai cunicoli etruschi a quelli medioevali, dai rifugi della seconda guerra mondiale allo “studiolo” realizzato all'epoca dai tombaroli, dai butti medioevali alle condotte idriche etrusche, fino ad arrivare in un ambiente di grande fascino: il più antico luogo di culto, sotterraneo, del centro storico di Viterbo.