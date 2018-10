Ultime news - unonotizie.it - "Mi stupisce l'atteggiamento del Consigliere Panunzi che pur di salvare l'operato della Giunta Zingaretti non esita a prendersi i meriti della moratoria sulla geotermia presentata dal M5S! Se tiene così tanto al territorio farebbe meglio ad occuparsi del nuovo Piano Energetico Regionale della Giunta Zingaretti dove nel Lazio si prevedono 10 campi geotermici attivati in concessione per la media entalpia con l'obiettivo di realizzare 29 impianti a media entalpia entro il 2040



( http://www.regione.lazio.it/…/PER_Lazio_Allegati_Parte_2.pdf )



Oppure potrebbe aiutare l'Assessore Alessandri a risolvere le sue contraddizioni d'aula quando bocciando la prima volta la moratoria geotermica dichiarava la sua inopportunità vista il PER già adottatto, la mancata coerenza con gli obiettivi 2020 del pacchetto energia europa e l'assenza di rischio incombente. Per poi cambiare completamente idea proprio tre giorni fa. Data l'attitudine del consigliere Panunzi a sottolineare quelli che ritiene errori dei colleghi, faccio notare che nel suo intervento ha rinnegato l'esistenza della mozione avente per oggetto “Sospensione delle procedure autorizzative di concessione delle coltivazioni geotermiche e di progetti per la realizzazione di centrali geotermiche a media ed alta entalpia



( http://atticrl.regione.lazio.it/…/moz…/TESTI_PROPOSTI/15.pdf ), di cui sono prima firmataria, approvata in consiglio il 16/05/2018. Visto che risulta così attento alle istanze dei territori, spero che si sia prodigato nel presentare osservazioni alla procedura V.I.A. per la realizzazione di una centrale geotermica Nuova Latera così come ha il M5S con i suoi rappresentanti istituzionali. Infine voglio ricordare la posizone del PD in Europa sulla geotermia



( https://www.dariotamburrano.it/…/pd_difende_geotermia_emis…/ ). Così come quella del Ministro Galletti che ha dato parere di compatibilità ambientale alla centrale geotermica di Castel Giorgio nel 2015. Mi auguro che in futuro sia più rispettoso del lavoro altrui evitando di usare ogni mezzo pur di comparire sui giornali." Così in un post Facebook la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Lazio Silvia Blasi.