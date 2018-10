Ultime news - unoNotizie.it - La forte ondata di maltempo che ha colpito il sud Italia ha provocato danni in Sicilia, Puglia e soprattutto in Calabria dove la situazione è particolarmente drammatica a causa di frane, smottamenti ed esondazioni.

Il torrente Scorsone è straripato in più punti, travolgendo alberi, strade, muri e pali delle linee elettriche. L'acqua ha raggiunto il metro e mezzo di altezza.

Nel Lametino è esondato il torrente Cantagalli. In alcuni quartieri gli abitanti hanno raggiunto i piani superiori degli stabili e perfino i tetti ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con i gommoni. Chi non ha potuto raggiungere le proprie abitazioni è stato ospitato nel centro commerciale Due Mari. Sono stati soccorsi anche automobilisti bloccati: le vetture erano state invase di acqua e all'interno c'erano alcuni bambini ed una donna incinta.

La piena del fiume Angitola, nel Vibonese, sta sgretolando il terreno sottostante uno dei piloni dell'imponente viadotto sul quale scorre la ferrovia. La situazione viene costantemente monitorata.

La Protezione civile della Calabria ha emesso per oggi pomeriggio un messaggio di allerta rosso per la fascia ionica catanzarese e per la provincia di Crotone. Sul resto della regione è prevista allerta arancione. Anche per domani è prevista l'allerta arancione su tutta la Calabria.