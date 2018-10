Ultime news - Unonotizie.it - Oggi cielo molto nuvoloso sulle regioni centrali tirreniche, al Nordovest e sulle Isole; tempo ancora nel complesso bello invece al Sud e sull’estremo Nordest. Al mattino piogge diffuse su Piemonte e Lombardia Occidentale; rovesci e temporali anche forti in Liguria e lungo le coste toscane, a carattere più isolato sull’est della Sardegna. Nel pomeriggio, come riporta il sito Meteo.it , le piogge si estenderanno anche a Emilia Occidentale e Lombardia Orientale. Tra sera e notte piogge in graduale esaurimento al Nord. Temperature con poche variazioni. Venti intensi di scirocco su tutti i mari di ponente. La nostra previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA pari a 75-80).



Venerdì al Sud tempo prevalentemente soleggiato; sul resto del Paese nuvolosità variabile, che specie al Centro Nord, potrà diradarsi nella seconda parte del giorno. Nel sudest della Sardegna e sulla Sicilia saranno possibili rovesci o temporali sparsi. I venti si indeboliranno su tutte le regioni. Le temperature resteranno miti o molto miti.

Massima allerta in Sardegna dove per tutta la notte la pioggia non ha dato tregua nel Cagliaritano. La macchina della protezione civile regionale ha lavorato incessantemente per soccorrere le persone in difficoltà e fare fronte alle criticità idrogeologiche ed idrauliche. A Uta, secondo l'ultimo bollettino pubblicato sulla pagina Facebook della Protezione civile regionale, sono state evacuate 49 persone, sei delle quali accolte nelle strutture comunali.