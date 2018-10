Ultime news - Unonotizie.it - Anche giovedì bel tempo e temperature decisamente miti in tutta Italia per la presenza dell’alta pressione che occupa gran parte del Mediterraneo Occidentale e Centrale. Il tempo però andrà incontro a un brusco cambiamento nel fine settimana, con l’arrivo di un’intensa perturbazione atlantica, e le prime avvisaglie le vivremo già nella giornata di venerdì, quando le nubi aumenteranno al Nord e sul versante tirrenico, dove sono attese le prime isolate piogge o pioviggini. Nel corso del weekend assisteremo così a un sensibile rinforzo dei venti meridionali, che convoglieranno masse d’aria tiepide ma anche molto umide soprattutto sulle regioni centro-settentrionali dove saranno possibili piogge intense e particolarmente insistenti. Gli accumuli di pioggia più abbondanti sono previsti sulla Liguria, nelle zone alpine e pedemontane, in Friuli e lungo il versante tirrenico del Centro. Queste condizioni meteorologiche, che potranno dare luogo a situazioni critiche, proseguiranno anche all’inizio della prossima settimana.

Previsioni meteo per venerdì. Ampie zone soleggiate resisteranno a ridosso delle aree alpine, soprattutto in Val d’Aosta e in Alto Adige, ma anche sul medio-basso Adriatico, all’estremo Sud e in gran parte delle Isole maggiori. Cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso nel resto del Nord e sulle regioni tirreniche, con qualche debole e isolata pioggia su Liguria, nord della Toscana, Umbria, alto Lazio, Campania, nord-ovest della Calabria e, dal pomeriggio, anche in Friuli Venezia Giulia e, localmente, in pianura padana. All’alba e nel primo mattino possibilità di alcuni banchi di nebbia sulla Val Padana orientale, più probabili in Emilia. La sera piogge sparse in Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Temperature minime in aumento, massime in calo al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Cominceranno a soffiare venti meridionali in graduale intensificazione nel corso della giornata.