Ultime news - unonotizie.it - E’ allarme maltempo su tutta l’Italia. Per oggi sono attesi nubifragi anche violenti da Nord a Sud, in alcuni casi con raffiche di vento fino a 100 km/h. La Protezione civile ha emesso allerta rossa per Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo. Molte le scuole che resteranno chiuse, anche a Roma e in Toscana.

E’ stata riaperta l’autostrada del Brennero per il traffico in entrambe le direzioni tra Vipiteno ed il Brennero. Ieri sera si era abbattuta una frana sulla corsia nord, poco prima del confine di stato. Per motivi di sicurezza era stata interrotta e poi riaperta anche la linea ferroviaria del Brennero. Mentre rimane ancora chiuso al traffico la statale del Brennero tra Ponticolo e Colle Isarco.