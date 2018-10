Ultime news - Unonotizie.it - E’ allarme nelle campagne per l’arrivo di nubifragi con grandine, che è la più temuta in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni di frutta e verdura nei campi. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’allerta della Protezione civile in diverse regioni. Nelle zone interessate dal maltempo – sottolinea la Coldiretti – sono particolarmente concentrate le coltivazioni di frutta, dai kaki ai kiwi fino alle ultime mele prossime alla raccolta e sono state stese a protezione le reti antigrandine che tuttavia non sono ancora sufficientemente diffuse.

A rischio in alcune zone – precisa la Coldiretti – anche la raccolta delle olive appena iniziata e la vendemmia giunta alla fase finale. Sono gli effetti di una evidente tropicalizzazione del clima con il moltiplicarsi di eventi estremi che rischiano di aumentare il già pesante bilancio delle perdite per l’agricoltura che quest’anno fino ad ora ha subito danni per 600 milioni di euro all’agricoltura secondo la Coldiretti.