Ultime news - UnoNotizie.it - La perturbazione numero 9 di novembre sta provocando una ondata di maltempo sulle regioni del Centro-Sud Italia, comprese la Sardegna e la Sicilia. I fenomeni potranno essere localmente violenti: ci sarà il rischio di nubifragi soprattutto su Campania, Lazio, Sicilia e, nella seconda parte della giornata, Sardegna. Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha emesso l'allerta arancione di moderata criticità su sette regioni del Centro-Sud Italia, comprese le città di Roma e di Napoli.

A Venezia oggi marea sostenuta, codice giallo, con picco massimo di 80 cm previsto alle 21:25 e 1% della viabilità pedonale allagata. Il codice giallo per marea sostenuta è attivo anche nella giornata di mercoledì con picco di marea di 90 cm alle 09:05 e di 80 cm alle 22.00.

La neve ha imbiancando molte zone del Nord Italia dalle zone alpine fino a quote collinari tra Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli.

Stando alle prime notizie una tromba d'aria avrebbe investito il treno locale Catanzaro Lido-Crotone all'altezza della stazione di Roccabernarda. Le forti raffiche di vento hanno sballottato il convoglio che, fortunatamente, è rimasto sui binari. Feriti lievemente alcuni passeggeri, diversi finestrini sono andati in frantumi. Sul posto oltre ai vigili del fuoco del comando di Crotone e la del distaccamento di Sellia Marina sono intervenuti tecnici di Trenitalia.

Durante la scorsa notte, Campania e Sardegna sono state colpite da piogge molto violente. Sull'isola è esondato il rio Cixerri, nel sud della Sardegna: le sue acque hanno invaso la strada provinciale 85 nei pressi di Iglesias travolgendo un'auto. L'automobilista è riuscito ad abbandonare la propria auto illeso.

In giornata la Sardegna vedrà una graduale attenuazione del maltempo, mentre la pioggia insisterà sulla Campania per tutto il giorno.

Scuole chiuse a Napoli. Il sindaco di Napoli ha disposto in un'ordinanza la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado per la sola giornata di oggi "visto anche che gran parte delle alberature radicate sul territorio comunale hanno subito forti danni a seguito dell'eccezionale evento atmosferico del 29 ottobre e che sono ancora in corso le relative attività di verifica e messa in sicurezza degli alberi".