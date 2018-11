Ultime news - UnoNotizie.it - Oggi temporaneo e generale miglioramento del tempo grazie al rialzo della pressione che garantirà in gran parte d’Italia una giornata nel complesso asciutta. Già domani (venerdì) però una nuova intensa perturbazione atlantica raggiungerà il nostro Paese, accompagnata da piogge che bagneranno soprattutto le regioni settentrionali, con nevicate anche abbondanti sulle zone alpine. Sabato le piogge si estenderanno anche alle regioni centrali, specie quelle del versante tirrenico, mentre il tempo inizierà a migliorare sul Nordovest. Entro la fine di domenica poi le piogge raggiungeranno anche ilo Sud. Questa nuova fase perturbata sarà accompagnata da venti miti provenienti da sud o sud est che faranno salire le temperature al di sopra della norma soprattutto al Centro-Sud.



Previsioni meteo per oggi (giovedì). Giovedì giornata tra sole e nuvole in tutte le regioni, con poche piogge: al mattino qualche piovasco su Umbria, Basso Lazio, Calabria Tirrenica e Sardegna; nel pomeriggio piogge deboli e isoalte su Campania e Basilicata. Temperature massime in aumento soprattutto al Nordovest e sulla Toscana. Venti in indebolimento su tutte le regioni. La nostra previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA compreso tra 75-80).

Previsioni meteo per domani (venerdì). Venerdì molte nubi al Centro-Nord e Sardegna, giornata tra sole e momenti nuvolosi al Sud. Al mattino piogge sparse al Nordovest, Toscana e Umbria, anche intense su Liguria e Alta Toscana; neve sulle zone alpine oltre 1200 metri. Nel pomeriggio piogge su quasi tutto il Nord (eccetto Friuli e Venezia Giulia) e Alta Toscana, anche forti in Emilia; nevicate sulle Alpi oltre 1200-1400 metri. In serata piogge sparse, a tratti intense, al Nord e Toscana. Temperature senza grosse variazioni. Venti moderati di scirocco sui mari ad ovest della penisola.