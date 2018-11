Ultime news - Unonotizie.it - ll governo cinese ha disposto il blocco del lavoro del gruppo di ricerca della Southern University of Science and Technology di Shenzhen diretto da Jiankui He. La decisione è arrivata a pochi giorni dall'annuncio, da parte di Jiankui He, della nascita dei primi esseri umani da embrioni nei quali il Dna era stato modificato con la tecnica della Crispr.



L'obiettivo della sperimentazione era ottenere esseri umani resistenti all'Aids. Successivamente lo stesso ricercatore ha annunciato una seconda gravidanza di embrione.