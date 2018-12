Ultime news - Unonotizie.it - Venerdì il vortice di bassa pressione giunto con la perturbazione numero 6 del mese insisterà in prossimità della nostra Penisola, portando nuove piogge soprattutto su regioni centrali e Sardegna, con nevicate in Appennino centrale. Sabato, prima di allontanarsi definitivamente dall’Italia, il centro depressionario centrato sul sud della Sicilia porterà ancora un po’ di piogge al Sud, mentre le schiarite saranno temporaneamente ampie al Nord e sul medio Tirreno. Domenica pomeriggio una nuova perturbazione si avvicinerà al Centro-Nord, portando precipitazioni, soprattutto dalla sera, su Nord-Ovest, Emilia e Toscana, nevose anche fino a quote molto basse al Nord.



Schiarite già ampie in gran parte del Nord con ultimi annuvolamenti in attenuazione su Friuli Venezia Giulia, Emilia e alta Toscana. Qualche iniziale schiarita anche in Calabria, da nuvoloso a coperto nel resto d’Italia. In giornata ancora precipitazioni sparse, localmente anche moderate, su medio Adriatico, Lazio, Sardegna, nord della Campania e della Puglia. Neve fino a 400-600 metri su Appennino romagnolo e marchigiano, fino a 900-1500 metri nel resto dell’Appenino centrale. Nel pomeriggio prime piogge anche sulla Sicilia occidentale, in estensione in serata a gran parte dell’Isola con possibili rovesci o temporali nel sud-ovest. Dalla sera rischio di piogge o rovesci anche su Puglia meridionale e nord-est della Calabria. Temperature massime pressoché stazionarie al Nord, stazionarie o in aumento al Centro-Su, specie al Sud e in Sicilia per effetto di venti meridionali fino a moderati. Venti settentrionali intorno al Centro-Nord e alla Sardegna fino a localmente forti nel Ponente ligure e in Sardegna. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio (IdA tra 75 e 85).