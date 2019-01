Ultime news - unonotizie.it - L’annunciata irruzione di aria di origine artica avrà i suoi massimi effetti entro venerdì. Raggiungeremo infatti il culmine del raffreddamento, accentuato al Centrosud dai forti venti di Tramontana, e la neve, specie a fine giornata, potrà raggiungere le coste sulle regioni centrali adriatiche e in Puglia e cadrà a quote molto basse nell’immediato entroterra della Sicilia tirrenica, del Reggino e del Crotonese. Il clima risulterà molto freddo ovunque a tratti gelido con temperature fino a 8-10°C inferiori alle medie stagionali al Centro-Sud. Seguirà, nel fine settimana dell’Epifania, una attenuazione delle correnti gelide sostituite temporaneamente da afflussi più tiepidi dal Mediterraneo occidentale con un conseguente generale rialzo termico. Settimana prossima non sono previsti cambiamenti sostanziali nella circolazione atmosferica, pertanto non si escludono nuove incursioni di aria fredda sulle nostre regioni.



Previsioni meteo per giovedì. Tempo soleggiato al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, a parte un po’ di nuvole in Alto Adige con qualche nevicata sulle zone di confine alla sera. Nubi più o meno compatte nelle altre regioni, con nevicate sparse e intermittenti fin sulle coste di Abruzzo e Molise, a quote intorno a 100-200 metri su Puglia, Basilicata e rilievi campani, oltre 400 metri sulla Sicilia tirrenica.Tra sera e notte si prevede un intensificazione dei fenomeni con possibili temporali di neve lungo le coste adriatiche in Abruzzo, Molise e Puglia. Temperature in sensibile calo, più marcato al Centro-Sud dove le massime si porteranno ben al di sotto della media. Venti settentrionali, burrascosi su medio Adriatico, Sud e Sicilia.

Previsioni meteo per venerdì. Ancora nevicate sparse fin sulle coste sulle regioni del medio e basso Adriatico e relative zone interne, in Irpinia, al mattino anche nel nord delle Marche. Ulteriore abbassamento della quota neve anche in Calabria e Sicilia con nevicate che potranno interessare l’immediato entroterra oltre 100-300 metri nel nord dell’isola, nel Reggino e nel Crotonese. Nel resto del Paese il cielo si manterrà in prevalenza sereno o poco nuvoloso; addensamenti e qualche fiocco di neve solo nel nord dell’Alto Adige. Temperature in ulteriore calo soprattutto nelle minime che saranno diffusamente sotto zero al Nord e in gran parte delle regioni peninsulari. Possibili giornate di ghiaccio (temperature sotto zero anche durante il giorno) nelle zone interne del Centro-Sud. Venti settentrionali in indebolimento al Centro, ancora tesi settentrionali al Sud e sulla Sicilia.