Il carnevale domenicano il carnaval dominicano è la celebrazione più vibrante della cultura e dell'identità domenicane. È un tempo in cui i domenicani di tutte le età e di tutte le regioni scendono in strada, a casa o nelle vicine città di carnevale, per godersi sfilate con le loro famiglie e i loro cari. Ogni domenica durante il mese di febbraio, le parate colorate si svolgono in tutte le principali città e regioni attorno alla Repubblica Dominicana, alcune delle quali si estendono fino alla prima settimana di marzo. La Vega Carnival è la più antica, la più grande e la più popolare di tutte, seguita da Santiago. Altre città che ospitano sfilate uniche includono Santo Domingo, Montecristi, Bonao, Puerto Plata, Río San Juan e Barahona. Costumi, maschere e personaggi mistici sono distinti in ciascuna area e rivelano tradizioni e credenze folcloristiche domenicane, tanto diverse quanto la popolazione del paese. La stagione di solito inizia con un vivace spettacolo di gala al coperto che si tiene a Santiago e culmina con le celebrazioni del Giorno dell'Indipendenza il 27 febbraio. L'evento più colorato di tutti è la sfilata di carnevale nazionale che si tiene la prima domenica di marzo nella capitale di Santo Domingo, riunisce gruppi di carnevale e personaggi provenienti da tutto il paese per un ultimo, grande carnevale hurray lungo il viale del lungomare Malecón della città. Ci si può organizzare in modo autonomo per recarsi in qualsiasi città o città di carnevale, ma sono disponibili anche diverse agenzie turistiche che organizzano gite di un giorno di carnevale durante il mese di febbraio, in particolare al Carnevale di La Vega.



I dominicani sono famosi per i loro talenti danzanti, si possono veder girare spontaneamente nel parco, nella veranda della loro casa, o quasi ovunque sentano la loro musica. I suoni e gli strumenti della Repubblica Dominicana sono influenzati dalle radici dell'Africa occidentale, spagnola ed europea. Due generi principali dominano e sono sinonimi del paese, qui e in tutto il mondo: merengue e bachata, ma c’è anche una moltitudine di danze folcloristiche e musica ovunque. Il Merengue è la musica e la danza nazionale della Repubblica Dominicana, nel 2016 l'UNESCO ha proclamato il merengue come capolavoro del patrimonio culturale orale e immateriale dell'umanità. Qualsiasi domenicano ritiene che il merengue è parte integrante dell'essenza di ogni dominicano. I suoi testi condividono le storie della vita di tutti i giorni ei suoi strumenti riflettono la tripla identità del paese: il g ü ira viene dal Taino: un lungo cilindro di metallo con fori, con un pennello per farlo scorrere su e giù per il cilindro: la tambora o tamburo di Africa e la fisarmonica dalla Spagna.

Scegliere una vacanza qui significa scoprire anche la storia dei primi abitanti della Repubblica Dominicana, i valorosi e abili indiani Taino-Arawak che per primi si stabilirono su questo lato dell'isola prima che arrivassero Cristoforo Colombo e gli spagnoli. Gestivano più regni, ognuno governato da un capo o distinzioni di classe osservate da Cacique, e coesistevano pacificamente. C'erano diversi valorosi leader tainoisti che si schieravano contro la colonizzazione e la schiavitù spagnole. Cacique Caonabo, della regione di Samaná, fu il primo a condurre una rivolta. Il Taino praticava l'agricoltura complessa, ma era anche un artigiano di talento e credeva nelle piante medicinali e nei rimedi naturali. Oggi i loro unici segni restanti sono nelle caverne dove hanno lasciato pittogrammi e incisioni rupestri - principalmente a Samaná, Bayahibe, San Cristóbal e Enriquillo - e nei vari musei del paese, in particolare il Museo del Hombre Dominicano a Santo Domingo, e il Museo Arqueológico Regionale Altos de Chavón a La Romana.

La Repubblica Dominicana è conosciuta dai viaggiatori per la bellezza delle spiagge di sabbia bianca, le acque cristalline e per i tanti resort dotati di ogni comfort per una vacanza di puro relax. Ma c’è molto di più e vale la pena scoprire, per chi ama l’avventura, le numerose attrazioni naturalistiche tra cui impressionanti cascate che lasciano i visitatori senza fiato e riservano ai più temerari degli scenari davvero inediti. Tra le cascate più belle si segnalano il Salto de Aguas Blancas nel cuore dell’isola nei dintorni di Constanza, visitarla è un’esperienza unica. Accompagnati da guide turistiche specializzate, si percorre un sentiero di circa 10 km immerso tra i boschi, paesini di montagna e campi di mais fino a raggiungere i piedi della cascata, o si può anche decidere di fermarsi in punto panoramico per ammirarla dall’alto. Sono considerate le cascaste più alte delle Grandi Antille in quanto contano quasi 83 metri di altezza e si trovano a 1.680 metri sopra il livello del mare; il Salto del Rodeo: Situato nelle vicinanze di Bonao, sempre nel centro del paese, questa cascata è la seconda per altezza dell’isola (circa 50 metri) e si raggiunge attraversando percorsi immersi nella natura più rigogliosa. Oltre alla maestosità delle sue acque, la principale caratteristica è il particolare suono emesso dalla caduta dell’acqua ed è considerata una delle attrazioni turistiche più affascinanti al mondo; il Salto La Jalda: collocato tra le località di Miches e Sabana de la Mar, precisamente a Loma de Magua a est dell’isola, nonostante sia poco noto, è considerato il salto più alto dei Caraibi, con più di 120 metri di altezza. Per raggiungere la cascata si può procedere in vari modi: si può arrivare a piedi camminando per 4 ore di tragitto, a cavallo due ore e mezza circa, o in elicottero; il Salto del Limón: con i suoi 40 metri di altezza e la sua piscina naturale ai piedi di essa, il Salto del Limón nella penisola di Samanà merita una visita. La cascata è composta da tre gettate da cui fuoriesce l’acqua che scivola su una robusta parete di colore verde brillante, grazie alle felci e all’alto livello di umidità che caratterizza la zona. Il sentiero per raggiungerla è di media difficoltà: ci sono tratti pianeggianti, tratti più ripidi e due fiumi da guadare. È possibile fare il percorso a piedi e anche a cavallo immergendosi in un contesto naturalistico di rara bellezza; il Monumento Naturale Salto de Socoa: situato in provincia di Monte Plata nella parte est dell’isola. la cascata è alta circa 20 metri e termina con una piscina naturale di acqua fredda cristallina dove è consentita la balneazione. Circondato da una vegetazione unica di un bosco umido tropicale, è un sito è ideale per le famiglie o per i gruppi di amici per una giornata di puro divertimento; il Salto Alto de Bayaguana: sempre a Monte Plata, questa cascata è caratteristica perché composta da tre gettate perfette disposte in modo simmetrico che offrono uno scenario spettacolare. Le acque cristalline invogliano ad un bel bagno cullati dalle melodie della natura.

Dal 25 aprile 2018, la Tourist Card è inclusa in tutti i biglietti aerei emessi al di fuori della Repubblica Dominicana, tuttavia tutti i passeggeri che entrano in aereo nella Repubblica Dominicana, con biglietti aerei acquistati prima di tale data, devono presentare la corrispondente Tourist Card. Per i visitatori che entrano nel paese via terra o via mare, le Tourist Card possono essere acquistate presso i punti vendita della Direzione Generale delle Imposte Interne in queste località per un valore di US $ 10,00. Allo stesso modo, questi punti forniscono la facilità di effettuare il pagamento della Tourist Card in euro ai passeggeri che non hanno dollari USA. Per questi casi, il costo della carta è di € 10,00.

Per maggiori informazioni: Ente del Turismo della Repubblica Dominicana www.godominicanrepublic.com