Ultime news - Unonotizie.it - Il nuovo programma di Marcopolo, in onda il venerdì alle 21.10, è un viaggio alla scoperta di tutti gli aspetti storici, artistici e paesaggistici che rendono “meravigliose” le piccole e grandi città italiane facendone tante Capitali di bellezza e fascino. Ogni città italiana si distingue ed eccelle per qualcosa di particolare: la musica, l’arte, la gastronomia, la scienza, l’innovazione. Le città diventano così tante piccole Capitali.

Questa settimana il conduttore Paolo Notari presenta Viterbo, la Capitale D'Italia di questa sera, un viaggio tra bellezze d'arte, uomini, tradizioni e storia. Il programma andrà in onda alle ore 21.10 su Marcopolo TV, canale 222 del Digitale terrestre.

Al centro del programma alcune anticipazioni sul nuovo spettacolare percorso di Viterbo Sotterranea, ambienti di grande suggestione che ammaliano il visitatore. Il percorso Sotterraneo emoziona e stupisce i visitatori non solo per la grandezza degli spazi, ma anche per la suggestione che gli stessi evocano grazie alla loro antica storia.

Dai cunicoli pre-etruschi a quelli medioevali, dai rifugi della seconda guerra mondiale allo “studiolo” realizzato all’epoca dai tombaroli, dai “butti” medioevali agli antichi passaggi pre-etruschi, fino ad arrivare in un ambiente di grande fascino e ricco di positiva energia: il più antico luogo di culto, sotterraneo, del centro storico.