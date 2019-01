ULTIME NEWS - UNONOTIZE.IT - Italia divisa in due: pioggia e neve al Centrosud mentre al Nord ancora siccità. L'ondata di maltempo che interessa il centro-nord ha raggiunto le regioni meridionali. Neve sul Vesuvio e sole a mitigare il freddo a Napoli dopo le abbandonanti precipitazioni che hanno caratterizzato la giornata di martedì e dopo un'intensa grandinata che ha interessato le città dell'area vesuviana.



Marche ancora sotto la neve, anche se con disagi relativamente contenuti. Ha continuato a nevicare abbondantemente nell'entroterra, con un breve nevicata anche ad Ancona. Varie scuole sono chiuse nelle province di Pesaro Urbino e Macerata. Rresta l'allerta gialla per l'allarme valanghe sui Monti Sibillini.

Primi fiocchi di neve a Trieste e su pianura e costa del Friuli Venezia Giulia con nevicate sparse di debole intensità stanno interessando la regione, dalla costa fino alle Alpi.