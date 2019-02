Ultime news - unonotizie.it - E’ arrivato il via libera definitivo della Camera al Dl Semplificazioni con 275 voti favorevoli, 206 voti contrari e 27 astenuti. Nella serata di ieri era stata approvata la questione di fiducia posta dal Governo. Oggi l’Aula di Montecitorio – dopo l’esame degli ordini del giorno – ha votato il disegno di legge di conversione in legge. Nell’ambito dell’esame, è stata approvata anche una raccomandazione sulle concessioni demaniali marittime.

Dalla riforma degli Ncc, al fondo di garanzia per le pmi in difficoltà, dall’estensione della rottamazione bis anche per i ritardatari ai 10 milioni per le famiglie delle vittime di Rigopiano, ecco cosa prevede:

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI IN DIFFICOLTÀ: Viene istituito, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una Sezione speciale dedicata a interventi di garanzia in favore delle Pmi che sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni.

ALTRE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI IMPRESE E LAVORO: Via l’obbligo per i produttori e confezionatori di burro l’obbligo di tenere il registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate la quantità e la qualità della materia prima impiegata ed i tipi di burro ottenuti. Stop anche all’obbligo per i grossisti di tenuta del registro di carico e scarico di alcune sostanze zuccherine.

NUOVE NORME PER NCC: Prevista per gli Ncc la possibilità di operare in ambito provinciale ma senza dover tornare sempre in rimessa, ma solo a patto di rispettare alcuni nuovi requisiti ad eccezione degli Ncc di Sicilia e Sardegna, per i quali l’ambito operativo è regionale anziché provinciale. Stop al rilascio di nuove autorizzazioni fino alla piena operatività di un nuovo archivio informatico pubblico nazionale che registrerà le autorizzazioni per gli NCC e le licenze per i taxi.

OBBLIGO ETICHETTA PER TUTTI GLI ALIMENTI: Arriva l’obbligo di indicare in etichetta l’origine di tutti gli alimenti. Finora in Italia l’obbligo dell’indicazione di origine valeva solo per alcuni tipi di alimenti come pelati e concentrati di pomodoro, latte e derivati, riso, grano della pasta e pollo.

STARTUP E PMI INNOVATIVE: Modificata la disciplina delle start-up, degli incubatori certificati e delle PMI innovative, allo scopo di semplificare gli obblighi informativi a carico di tali categorie di imprese e snellire gli adempimenti richiesti per il mantenimento delle agevolazioni ad essi concesse.

300 MILIONI AL FONDO IMU-TASI: Torna a 300 milioni nel 2019 il rifinanziamento del fondo Imu-Tasi. Nella legge di Bilancio l’importo era stato ridotto a 190 milioni. L’incremento vale solo per il 2019, poi resterà pari a 190 milioni fino al 2033.

REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE TRACCIABILITÀ RIFIUTI: Istituito, a partire dal 1 gennaio 2019, il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti gestito dal ministero dell’Ambiente.

REVERSE CHARGE: Introdotta una nuova disciplina per contrastare fenomeni di elusione ed evasione dell’Iva nell’ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali online di beni elettronici come cellulari, console da gioco, tablet, Pc e laptop.

NOVITÀ PER LE ZONE ECONOMICHE SPECIALI: Semplificazioni per accelerare l’insediamento e la realizzazione delle Zone economiche speciali e via libera alla Cabina di regia a Palazzo

Chigi sulle Zes.

ROTTAMAZIONE BIS ANCHE PER CHI NON IN REGOLA CON RATE: Si potrà aderire alla rottamazione delle cartelle anche se non si sono rispettati i termini della rottamazione bis (fissati per il 7 dicembre).

PRESTITO ALITALIA: Rinvio fino al 30 giugno 2019 della scadenza per la restituzione del “prestito-ponte” ad Alitalia, con la specifica che il rientro del prestito si riferisce all’intero finanziamento, pari a 900 milioni.

ESCLUSIONE LAVORATORI AUTONOMI SPETTACOLO IN LUOGHI A RISCHIO: Escludere che alcuni lavoratori autonomi dello spettacolo, tra cui artisti lirici, attori, registi, sceneggiatori, direttori d’orchestra, tecnici del montaggio, arredatori, architetti, scenografi, truccatori e parrucchieri, possano svolgere la propria attività in luoghi in cui imprese, enti o associazioni del cinema, del circo o del teatro non siano in possesso del certificato di agibilità.

CANCELLATA LA “TASSA SULLA BONTÀ”: L’aliquota Ires per le no profit, che con la legge di bilancio era stata raddoppiata al 24%, torna al 12%.

CASA PIGNORATA NON VA LASCIATA SUBITO: Tutti i debitori proprietari di case pignorate, e i familiari che con lui convivono, non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento che conclude l’espropriazione forzata dell’immobile pignorato.

MORATORIA 18 MESI TRIVELLE: Sospensione di 18 mesi, in attesa della stesura del Piano sulle aree idonee, dei procedimenti di conferimento di nuovi permessi di prospezione e ricerca di

idrocarburi; la sospensione vale anche per i permessi vigenti. Previsto anche un aumento dei canoni di concessione pari a 25 volte. L’aumento scatterà dal prossimo primo giugno.

VIA LIBERA A REGIONALIZZAZIONE CONCESSIONI IDROELETTRICHE: Ok alla ‘regionalizzazione’ delle concessioni idroelettriche. Il provvedimento prevede che, alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere in stato di regolare funzionamento vadano senza compenso in proprietà delle Regioni.

10 MLN A FAMIGLIE VITTIME RIGOPIANO: E’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019 in favore delle vittime e di coloro che, a seguito del disastro di Rigopiano hanno subito lesioni gravi o gravissime. Previste inoltre l’accesso alle al lavoro quote riservate agli invalidi del lavoro e al titolo di preferenza per le assunzioni nella pubblica amministrazione per

chi ha perso uno o entrambi i genitori nel disastro di Rigopiano.

ITER PIU’ BREVE PER OK POSA BANDA LARGA: Semplificata l’installazione dell’infrastruttura di banda larga. Viene tagliato anche, da 120 a 90 giorni, il termine per il parere del soprintendente sula posa dei cavi.

VIA OBBLIGO LIBRO UNICO TELEMATICO LAVORO: Eliminato l’obbligo della modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro.

DA 2020 IL PREMIER GUIDA L’AGENDA DIGITALE: Dal primo gennaio 2020 i poteri e le funzioni del commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale saranno attribuiti al presidente del Consiglio dei ministri.

OK A DEFINIZIONE DI BLOCKCHAIN E SMART CONTRACT: Approvate le definizioni delle ‘tecnologie basate su registri distribuiti’ (Blockchain) e Smart Contract e le relative linee guida. L’Agenzia per l’Italia Digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della memorizzazione di un documento informatico che comporta effetti giuridici della validazione temporale elettronica.

INCARICHI MEDICI DI BASE A SPECIALIZZANDI: Introdotta la possibilità (fino al 31 dicembre 2021) di assegnare gli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione specialistica.

PERSONALE SSN: Estesa la validità delle graduatorie per le procedure concorsuali per l’assunzione di personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico, bandite dalle aziende

e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1 gennaio 2020.

ESONERO E-FATTURA PER PRESTAZIONI SANITARIE: Ampliato l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica – per il periodo d’imposta 2019 – per i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria estendendolo, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

PAYBACK FARMACEUTICO: Le aziende farmaceutiche titolari di Autorizzazione all’immissione in commercio sono tenute a versare, entro il 30 aprile 2019, l’importo complessivo di 2.378 milioni di euro a titolo di recupero integrale delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni 2013-2017. L’Aifa dovrà accertare l’avvenuto versamento dell’importo di 2.378 milioni di euro entro il 31 maggio 2019 computando gli importi già versati per i ripiani degli anni 2013-2017 e gli importi versati a seguito degli effetti delle transazioni relative ai contenziosi sul ripiano per gli anni 2013, 2014 e 2015 e delle procedure successive alla conclusione delle medesime transazioni.

NUOVO CONCORSO PRESIDI: Nuove modalità per reclutare dirigenti scolastici. Ci sarà un concorso per titoli ed esami, che prende il posto di un corso-concorso selettivo.

SALARIO ACCESSORIO PA: Ristretto l’ambito di applicazione del limite dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche.

ASSUNTI 1.851 POLIZIOTTI: Saranno assunti 1.851 agenti di polizia. Le assunzioni avverranno attraverso lo scorrimento della prova scritta del concorso pubblico bandito a maggio 2017.

AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA: Vengono ampliate le funzioni dell’amministrazione penitenziaria in tema di strutture carcerarie per far fronte all’emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento e per consentire una più celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria.