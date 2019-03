Ultime news - UnoNotizie.it - Un intenso fronte freddo in avvicinamento dall’Europa Centrale sta scavalcando le Alpi e attraverserà le regioni centrali italiane durante il pomeriggio; tra la sera di lunedì e la mattinata di martedì la perturbazione interesserà anche il Sud e la Sicilia. Il passaggio di questo sistema perturbato sarà contrassegnato da rovesci e temporali, specialmente al Centro Sud, ma, soprattutto, da un sensibile rinforzo dei venti a cui farà seguito un marcato calo delle temperature. Anche i mari si presenteranno localmente molto agitati, con il rischio di mareggiate lungo le coste maggiormente esposte ai venti. In seguito un’altra perturbazione dovrebbe nuovamente raggiungere le regioni centro-meridionali nella parte centrale della settimana con parziale interessamento del Nord-Est.



Previsioni meteo per lunedì. Inizialmente tempo bello al Nord e all’estremo Sud. Molte nubi nelle altre regioni con piogge e possibili temporali sul settore dell’alto Adriatico, sul basso Veneto, in Romagna e al Centro (più frequenti sulle zone interne e sulle regioni adriatiche). La sera piogge o rovesci anche in Campania, Calabria e sul nord della Puglia. Sull’Appennino limite della neve in calo tra sera e notte fino a 500-900 metri. Qualche fiocco di neve possibile anche sulle Alpi di confine. Temperature in calo al Nord (fatta eccezione di alcun settori della Pianura Padana dove soffierà vento di Foehn), in Sardegna e sulle regioni adriatiche. Venti in deciso rinforzo su tutte le regioni: forte Foehn al Nordovest e nelle valli alpine, Maestrale molto forte, fino a intensità di burrasca, in Sardegna e dalla sera anche in Sicilia; forti venti settentrionali dalla sera sull’Adriatico centrale. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio (Ida compreso tra 75 e 85



Previsioni meteo per maretdì. Al mattino al Sud e in Sicilia cielo nuvoloso, con piogge e temporali tra Puglia, Calabria e Sicilia. Nevicate residue sull’Appennino meridionale e sui rilievi della Sicilia sopra 600-800 metri. Nel resto del Paese cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio schiarite anche al Sud, salvo gli ultimi residui fenomeni nel settore dell’alto Ionio. La sera nubi in aumento sul Nord-Ovest, in Sardegna e sulla Toscana. Giornata ancora molto ventosa sul medio Adriatico, sul Lazio, al Sud e in Sicilia, ma con tendenza a un’attenuazione a fine giornata. Temperature in generale diminuzione. Valori minimi temporaneamente su valori invernali con locali gelate in Pianura Padana e zone interne del Centro.