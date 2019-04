Ultime news - UnoNotizie.it - Da martedì miglioramento del tempo sull'Italia, anche sul medio Adriatico e al Sud. Il resto della settimana proseguirà all’insegna del tempo in prevalenza stabile: specie nella seconda parte, quando il rinforzo dell’alta pressione atteso proprio sulla nostra Penisola, garantirà tempo buono e clima primaverile almeno fino al weekend di Pasqua. Un parziale peggioramento del tempo potrebbe farsi strada nella giornata di Pasquetta. Dal punto di vista termico, nei prossimi giorni i valori sono destinati a portarsi di poco al di sopra della norma soprattutto al Centro-Nord e sulla Sardegna.

La giornata di Pasqua, Domenica 21 Aprile, l'alta pressione garantirà tempo in prevalenza soleggiato con valori termici in aumento, con punte fin verso i 22-23°C specie sulle regioni centro settentrionali.