A seguito del grande successo ottenuto la puntata di Marcopolo "Viterbo, Capitale d'Italia", sarà replicata questa sera e domani. Uno spettacolare viaggio alla scoperta di tutti gli aspetti storici, artistici e paesaggistici che rendono “meravigliose” le piccole e grandi città italiane facendone tante Capitali di bellezza e fascino. Ogni città italiana si distingue ed eccelle per qualcosa di particolare: la musica, l’arte, la gastronomia, la scienza, l’innovazione. Le città diventano così tante piccole Capitali.



Il conduttore Paolo Notari presenta Viterbo, la Capitale D'Italia di questa sera, un viaggio tra bellezze d'arte, uomini, tradizioni e storia. Il programma andrà in onda alle ore 21.10 su Marcopolo TV, canale 222 del Digitale terrestre e 810 di Sky, con replica alle ore 1 di stanotte ed alle 14.10 di domani mercoledì 8 maggio.