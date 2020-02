Grande scoperta scientifica a Yarrabubba, all'interno di una lontana regione desertica dell’Australia occidentale, una struttura che è stata studiata dai ricercatori guidati da Professore Timmons Erickson del Johnson Center della Nasa. Si trattrebbe della testimonianza del più antico impatto di un asteroide con la Terra.

Attraverso un avanzato sistema di datazione basato sugli isotopi di uranio e piombo contenuti in traccia nei cristalli di zircone e monazite, è stata definita dagli scienziati l’epoca dell’impatto: 2,229 miliardi di anni fa, con un margine di errore di 5 milioni di anni in più o in meno riguardo la datazione stessa.