[RI]COSTRUIRE L’ITALIA animati da autentica solidarietà democratica

“ Tutti sanno che nulla potrà tornare come prima, ma è adesso che dobbiamo, insieme, darci da fare perché lavoratori, disoccupati, associazioni, movimenti, organizzazioni sindacali, soggetti politici animati da autentica solidarietà democratica, sappiano invertire la rotta dello sfruttamento e del primato dei grandi monopoli. – dichiara il Portavoce del Coordinamento Nazionale No Triv, Francesco Masi – Covid-19 è la tragica lente di ingrandimento che ci consente di guardare nel profondo le crepe e le ingiustizie di un sistema che già prima dell’emergenza sanitaria aveva messo in pesante discussione il diritto alla salute, al lavoro giusto e ad un’esistenza dignitosa”.





Occorre ricostruire l’Italia su basi radicalmente nuove, ripartendo dalla completa attuazione della Costituzione, in netta discontinuità con le politiche dell’attuale e dei precedenti Governi: per ammissione dei suoi stessi fautori, l’ideologia del “meno Stato” ha creato intollerabili disuguaglianze ed ingiustizie: privilegi per pochi (quasi 20 miliardi di euro vanno ogni anno sotto forma di sgravi ed agevolazioni alle fonti fossili mentre negli ospedali mancano respiratori e posti letti in terapia intensiva) ed immani sacrifici per tutti gli altri.





I diritti inviolabili di tutti alla salute, all’abitare, al lavoro ed alla conoscenza, continuano ad essere violati, per assurdo, anche nel corso dell’emergenza sanitaria ed in piena crisi economica.

“ Il Governo lascia aperte le fabbriche di armi; conferma le spese per l’acquisto di sofisticate macchine di morte – sottolinea Enrico Gagliano, Cofondatore del Coordinamento-. Finanzia petrolieri e grandi opere inutili anziché mettere maggiori risorse dove invece servirebbero per davvero: per rafforzare la Sanità; realizzare le migliaia di piccole opere ferme da anni di cui il Paese ha bisogno; fare le bonifiche; rilanciare l’occupazione; garantire un reddito minimo e dignitoso a chi non ce l’ha; investire nella formazione e nella ricerca”.





In un momento così grave in cui il Parlamento non ha voce, l’Unione Europea rischia di sfaldarsi a causa degli egoismi nazionali; Stato e Regioni entrano spesso in conflitto; lavoratrici, lavoratori, partite Iva e piccole e medie imprese sono costretti a pagare il prezzo più pesante della crisi, Associazioni e Movimenti chiedono al Governo di recuperare risorse indispensabili, tagliando, fin dal prossimo provvedimento di Collegato Ambientale, i Sussidi Ambientalmente Dannosi (20 miliardi di Euro in tutto) per destinarli per intero, già a partire dal prossimo Documento di Economia e Finanza, a favore del rafforzamento strutturale della Sanità Pubblica ( in particolare, i presìdi salvavita: unità di terapia intensiva e rianimazione ), per progetti di risanamento ambientale, per realizzare centinaia di piccole opere utili, per la ripubblicizzazione della gestione dei servizi essenziali, per il "lavoro giusto e verde", per accelerare la transizione energetica.





Infine, resta imprescindibile il varo di una misura reddituale immediata e universale, per tutti , a prescindere da genere, settore produttivo, tipo di contratto.





Roma, mercoledì 8 aprile 2020









Le Realtà Organizzate che hanno condiviso e sottoscritto il documento sono:





Coordinamento Nazionale No Triv • Campagna Stop TTIP Italia • Forum Italiano dei Movimento per l’Acqua • Movimento No Tav • Fairwatch • Fondazione Capta • No Scorie International • Disarmisti Esigenti • Italia che cambia • Ambiente e Salute • Coordinamento Comitati Sardi • Abruzzo Beni Comuni • Armonia degli Opposti • Associazione Bianca Guidetti Serra • Comune • Coordinamento Comitati No Triv del Val di Noto • Mamme di Marco No Tav • No Triv Lombardia • No Triv Sicilia • No Tunnel Tav Firenze • Consorzio Siciliano Le Galline Felici • Gruppo Ecologico El Muroon • Wwf Cremona • Legambiente Cremona-Circolo Verde Verde • Cittadini democrazie e partecipazione • Basta Veleni Brescia • Raspa (Rete Autonoma Sibaritide e Pollino per l’Autotutela) • Comitato No Sfratto-Diritto alla Casa di Bergamo e Brescia • Collettivo Linea Rossa Bassa Bresciana • Comitato No Autostrade Cr-Mn e Ti-Bre • No Gasarano Sergnano • Associazione Irene • Associazione Culturale Sciami • APS Amici della Ludoteca-Cassina de’ Pecchi • Rivista “Valori”