CORONAVIRUS, ASSOTUTELA: “IN TILT SITO FARE LAZIO. ESPOSTO IN PROCURA” Nonostante quanto accaduto ieri la Regione Lazio non ha ancora annullato il bando relativo alla domanda di ammissione al Fondo Rotativo Piccolo Credito - Sezione V – “EMERGENZA COVID-19 – Finanziamenti per la liquidità delle MPMI”. Intanto stanno per arrivare le prime denunce ed esposti in Procura. Un vero e proprio boomerang per la Regione Lazio e quanti potrebbero essere coinvolti.