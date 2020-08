Dopo l’emergenza Covid-19 tutti sentiamo la necessità di ossigenare mente e corpo e di riequilibrare l’armonia tra i due elementi. Dopo la forzata attesa ci si è impigriti e la cosa più desiderata è una vacanza a base di respiri in sicurezza.

Cosa c’è di più benefico dell’aria pura di montagna? Soprattutto in questa estate 2020, le vacanze all’aria aperta sono la scelta migliore per una pausa benefica.

Le Dolomiti sono le montagne più belle del mondo, dichiarate Patrimonio Mondiale UNESCO nel 2009. IL sito si compone di nove Sistemi montuosi separati tra loro da vallate, fiumi e altre montagne. I 142mila ettari che formano il Bene UNESCO costituiscono una sorta di arcipelago, distribuito su un’area alpina molto più vasta e suddiviso in cinque province e tre regioni. Tale complessità si riflette anche nella tutela del territorio. Quasi tutta la superficie compresa nei nove Sistemi, circa il 95%, è protetta da parchi nazionali, regionali o provinciali, come monumento nazionale.

L’Alto Adige è compreso nelle Dolomiti ed è una meta escursionistica amata da chiunque senta il richiamo della natura, sia per i più sportivi che cercano una scalata impegnativa, sia per chi gode di una tranquilla passeggiata nel verde di prati e boschi, magari provando l’esperienza del forest bathing. Attività che oltre a giovare al fisico aiutano anche a rilassare la mente e a staccare la spina dallo stress della vita di tutti i giorni. Inoltre, i tour in quota o all’insegna delle specialità gastronomiche, trekking e piacevoli escursioni in Trentino Alto Adige consentono di provare intense emozioni a contatto con la natura e il paesaggio, adatte a tutte le età, condizioni fisiche ed esperienza.

Gli hotel del gruppo Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol offrono innumerevoli possibilità per rigenerarsi in vacanza, in strutture perfettamente armonizzate con il territorio circostante che propongono tantissime iniziative outdoor. Sky pool dove l’azzurro dell’acqua si perde nel cielo, sale fitness con panorami mozzafiato, un’impareggiabile offerta di escursioni guidate e percorsi per mountain bike o ancora sport estremi per chi cerca il brivido dell’adrenalina. Le strutture rispettano elevati standard di qualità in ogni settore e offrono, oltre a spa d’eccellenza e zone wellness con palestre attrezzate e piscine di differenti dimensioni e tipologie, anche un’ampia scelta per gli ospiti che insieme al relax desiderano approfittare delle opportunità di scoprire il territorio immergendosi nella sua natura autentica. La vacanza attiva alla scoperta dell’Alto Adige comincia direttamente negli hotel 4 e 5 stelle immersi nella natura del gruppo d’eccellenza Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol.

Innumerevoli per gli ospiti di questi paradisi del wellness sono le possibilità di praticare sport quali golf, ciclismo e e-bike, trekking e passeggiate, nordic walking e arrampicata, ma anche nuoto, canoa, rafting, canyoning. La vacanza active continua all’interno: tutti gli hotel del gruppo offrono all’ospite palestre super attrezzate, con lezioni di fitness e yoga guidate da trainer qualificati. Nella bella stagione attività come stretching, yoga, Qi Gong e meditazione si tengono anche all’aperto; queste pratiche, comprese nel soggiorno negli hotel del gruppo Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol, sono guidate da esperti formati da maestri internazionali.