CATEGORIE

ITALIA

ARCHIVIO

CERCA

VIDEO

SEGUICI SU

  1. UNONOTIZIE
  2. Centro Italia

Guide Toscana, 2026: Sovana e Sorano, città del tufo

Con i suggestivi ed imperdibili tour guidati organizzati anche a settembre da Tesori d’Etruria potrete visitare i magici borghi di Sorano e Sovana nel cuore della maremma toscana
Archeologia SORANO 01/01/2026

Ultime news Toscana - Unonotizie.it - Sorano (Grosseto)

Sorano è un caratteristico comune della provincia di Grosseto, definito la “Matera della Toscana” per la presenza di numerosi edifici rupestri scavati nel tufo, che ricordano i celebri Sassi di Matera.

Il territorio comunale di Sorano si estende infatti nella parte orientale dell’area del Tufo. Confina a nord con il comune di Castell’Azzara, a est con i comuni laziali di Acquapendente, Proceno, Onano e Latera, a sud con il comune di Pitigliano, a ovest con i comuni di Manciano e Semproniano.

Sorano nacque come antico possedimento della famiglia Aldobrandeschi, ma il territorio comunale era già abitato sin dal periodo etrusco, come dimostrano i notevoli ritrovamenti di insediamenti e necropoli antiche. Dopo il matrimonio tra Anastasia, ultima erede degli Aldobrandeschi, e Romano Orsini nel 1293, il controllo di Sorano passò alla famiglia Orsini.

Il centro seguì le vicissitudini storiche e politiche della vicina Pitigliano, dove era situata la residenza dei conti, e gli Orsini si impegnarono a potenziarlo fornendolo di fortificazioni efficaci, che resero Sorano un rifugio sicuro dagli attacchi nemici: più volte infatti, nel corso del XV secolo, i senesi posero la fortezza di Sorano sotto assedio, riuscendo ad occuparla solamente nel 1417. 

Nel 1556, Sorano passò in mano ai Medici, che la inglobarono nel Granducato di Toscana assieme alla vicina Pitigliano.

Con i tour guidati organizzati da Tesori d’Etruria potrete visitare i maggiori luoghi di interesse di Sorano, come la Collegiata di San Nicola. Attestata nelle decime del 1276, l’edificio subì profondi rifacimenti nelle epoche successive; gran parte dell’aspetto attuale è dovuto ad una ristrutturazione di inizio XVI secolo, quando nel 1509 ricevette il titolo di collegiata, e a profondi ampliamenti effettuati in epoca settecentesca (1779).

L’originario stile romanico in cui venne edificata la chiesa è rintracciabile soltanto nella parte posteriore. La chiesa custodisce pregevoli opere d’arte che abbracciano un lunghissimo periodo storico che spazia dal tardo medioevo al XIX secolo, tra cui un san Giuseppe col Bambino (1884) di Pietro Aldi, all’interno della cappella di Maria Addolorata. La parrocchia di San Niccolò, o Nicola, conta circa 880 abitanti.


Da segnalare anche il Santuario della Madonna del Cerreto, costruito a partire dal 1854 con lo scopo di ricordare, nel luogo esatto di ubicazione, l’apparizione della Madonna alla giovane pastorella Veronica Nucci, avvenuta il 19 maggio 1853. 

L’evento fu ulteriormente ricordato dall’aggiunta della cappella sinistra agli inizi del secolo successivo.

Per informazioni e prenotazioni:


Tesori d’Etruria, piazza della Morte 1, Viterbo
Tel. 0761 22 08 51 3388618856
welcome@tesoridietruria.it
www.tesoridietruria.it

Commenti

  nessun commento...
add
add

Altre News Archeologia

editor

Viterbo Sotterranea. Christmas Village, eventi e visite guidate festa della Befana

La Viterbo Sotterranea è aperta anche durante il  Christmas Village di Viterbo con...

01/01/2026
editor

Etruschi, Monte Dio Tinia: Tarchna (Tarquinia) e Surna (Viterbo), terre della religiosità

  […] All\'improvviso appare ai nostri occhi uno dei più bei paesaggi che io abbia mai...

01/01/2026
editor

FESTA DELLA BEFANA, COSA VEDERE A VITERBO / eventi e visite guidate

Ultime news Viterbo, Tuscia - UnoNotizie.it - Tutti i giorni, lo staff di Tesori d’Etruria...

01/01/2026
editor

ETRURIA, VITERBO: SECOLARE SENTIERO DAL RESPOGLIO LA QUERCIA

Attualmente a Viterbo il quartiere Respoglio è collegato a La...

01/01/2026
editor

Viterbo, Emozione Sotterranea. Biglietto turistico unico per vedere preziosi tesori

Presentato a Roma ai principali tour operator nazionali ed internazionali il biglietto unico,...

12/02/2022
editor

Archeologia, Etruschi: la “Magnetometria” rileva l'antica Tarquinia

Dal 2016 l’Università degli Studi di Verona conduce una campagna d’Indagini archeologica...

26/11/2021
editor

BAGNAIA, VILLA LANTE / per Mibac Villa Lante bene culturale più visitato in Tuscia lo scorso anno

Ultime news Bagnaia, Viterbo - Unonotizie.it - Il Mibac ha pubblicato, ad inizio anno 2019, la...

21/12/2019
editor

SOVANA, FURTO AL MUSEO / rubate 65 monete d’oro romane, il tesoro scoperto nel 2004

Ultime news UnoNotizie.it - Al Museo di San Mamiliano a Sovana, bellissimo borgo in provincia...

11/12/2019

VIDEO NEWS

Archivio

LO STONEHENGE ITALIANO - 1^ PARTE

OLOCAUSTO : PER NON DIMENTICARE....MAI

LO STONEHENGE ITALIANO - 2^ PARTE

ALLA SCOPERTA DEL MUSEO DI FARNESE (VT)

SUL MONTE DELLE STREGHE, A MONTECCHIO

SAN PELLEGRINO IN FIORE 2008

INAUGURAZIONE DELLA FESTA DEL VINO 2008 DI...

I CERCHI NEL GRANO

NAPOLI, ROMA, MILANO... COME I CITTADINI POSSONO...

EST FILM FESTIVAL 2008 : NANNI MORETTI A MONTEFIASCONE

CATEGORIE

ITALIA

SECUICI SU

© Copyright 2017 Euriade s.r.l. P.Iva 01927070563
Iscrizione Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) al numero 18164, autorizzazione n°7/08 Registro Stampa Tribunale di Viterbo, direttore responsabile Sergio Cesarini