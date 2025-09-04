CATEGORIE

ITALIA

ARCHIVIO

CERCA

VIDEO

SEGUICI SU

  1. UNONOTIZIE
  2. Tuscia

GUIDE TURISTICHE PALAZZO FARNESE, CAPRAROLA / settembre culturale: visite guidate a Palazzo Farnese

Il Palazzo Farnese di Caprarola è visitabile dal martedì alla domenica. Per informazioni: Tesori d’Etruria. www.tesoridietruria.it Tel. 3388618856
Turismo CAPRAROLA 04/09/2025


Lazio, ultime news Tuscia, Caprarola (Viterbo) visite guidate Palazzo Farnese di Caprarola - UnoNotizie.it - Grazie agli affascinanti tour organizzati da Tesori d' Etruria, potrete visitare tutti i luoghi più belli della Tuscia come lo splendido Palazzo Farnese di Caprarola. Una guida turistica abilitata della provincia di Viterbo vi condurrà nelle sale e nel giardino del palazzo che fu una delle molte dimore signorili costruite dai Farnese nei propri domini.

Inizialmente doveva avere caratteristiche difensive e il progetto per una residenza fortificata venne affidato ad Antonio da Sangallo il Giovane dal cardinale Alessandro Farnese il Vecchio. I lavori iniziarono nel 1530, ma furono sospesi nel 1546 a causa della morte del Sangallo.

Il cardinale Alessandro il Giovane, insediatosi a sua volta a Caprarola, volle riprendere il progetto del nonno ed affidò il cantiere al Vignola che modificò radicalmente il progetto originale. La costruzione, pur mantenendo la pianta pentagonale dell'originaria fortificazione, venne trasformata in un imponente palazzo rinascimentale, che divenne poi la residenza estiva del cardinale e della sua corte.
Alla villa è  annesso uno splendido giardino tardo-rinascimentale, realizzato attraverso un sistema di terrazzamenti collegati dal Vignola con la residenza attraverso dei ponti.


All' interno della sontuosa dimora di palazzo Farnese lavorarono i migliori pittori e architetti dell’epoca. I temi degli affreschi furono ispirati dal letterato Annibal Caro e realizzati da Taddeo Zuccari, poi sostituito, alla sua morte, dal fratello Federico Zuccari, da Onofrio Panvinio e da Fulvio Orsini.


I vari ambienti sono suddivisi secondo uno schema ben preciso e moderno: le zone della servitù erano separate dalla zona del cardinale e vennero addirittura ricavate dallo spessore dei muri. Annesse alle stanze della servitù erano le cucine ed i magazzini. Nel piano rialzato, o Piano dei Prelati, vi sono le stanze affrescate da Taddeo Zuccari, le stanze delle stagioni del Vignola e la stanza delle guardie. Il cortile, raggiungibile da questi ambienti, è di forma circolare e composto da due porticati sovrapposti, con volte affrescate da Antonio Tempesta.


Il Vignola fu pure autore degli affreschi della scala interna. Questa ruota intorno a 30 colonne di peperino, attraverso le quali, secondo la leggenda, il cardinale vi passava a cavallo per raggiungere il piano nobile la cui zona estiva fu affrescata da Taddeo Zuccari, mentre l'invernale fu dipinta da Jacopo Zanguidi (detto il Bertoja), da Raffaellino da Reggio e Giovanni de Vecchi. Qui sono collocate la camera da letto del cardinale, detta Camera dell’Aurora, e la camera delle celebrità, detta Stanza dei Fasti Farnesiani, con gli affreschi che riassumono la vita dei Farnese.

Oltre è posta l’Anticamera del Concilio, che prende il nome dall'affresco del Concilio di Trento; nella stessa stanza vi è un affresco di Paolo III. Successivamente si apre la Sala di Ercole, che prende anch 'essa il nome dagli affreschi presenti. Una delle stanze più rappresentative del palazzo è la Stanza delle Geografiche o del Mappamondo, la quale prende il nome dagli affreschi di Giovanni Antonio da Varese. Il quarto e quinto piano erano assegnati agli staffieri ed ai cavalieri.

Per informazioni e prenotazioni:
Tesori d’Etruria
Tel. 3388618856   






Commenti

  nessun commento...
add
add

Altre News Turismo

editor

Viterbo, Emozione Sotterranea. Settembre 2025: eventi e visite guidate underground

La Viterbo Sotterranea è aperta per tutta l\'estate 2025 con orario continuato per accogliere i...

04/09/2025
editor

Toscana, Siena, Val d'Orcia: LA POSTA di Bagno Vignoni

Situato a Bagno Vignoni, l’Hotel La Posta deve la sua origine alla famiglia Marcucci che, dalla...

04/09/2025
editor

ROMA, LA REGIONE DI MURCIA PROMUOVE LA GASTRONOMIA TIPICA

La Regione di Murcia, in collaborazione con l’Ufficio Spagnolo del Turismo a Roma, ha portato...

04/09/2025
editor

Guide Toscana, settembre: Sovana e Sorano, città del tufo

Ultime news Toscana - Unonotizie.it - Sorano (Grosseto) Sorano è un caratteristico comune della...

04/09/2025
editor

COSA VEDERE A VITERBO / settembre 2025, visite guidate nel Museo Templare

Ultime news Viterbo, Tuscia - UnoNotizie.it - Tutti i giorni, lo staff di Tesori d’Etruria...

04/09/2025
editor

Ancora un successo per VisiTuscia Expo

Anche l’edizione 2025 della Borsa del Turismo e dell’Enogastronomia della Tuscia va in...

26/05/2025
editor

ETRURIA, CASTIGLIONE IN TEVERINA CITTA' DEL VINO / imperdibile il magico borgo

Il caratteristico borgo di Castiglione in Teverina, in Provincia di Viterbo, è stato...

30/11/2024
editor

Francia, Provenza: mare Costa Azzurra. Settembre 2024 ammirando il VAR

Presentate a Roma tutte le novità 2024 del Var, angolo straordinario di natura, arte e cultura...

01/09/2024

VIDEO NEWS

Archivio

LO STONEHENGE ITALIANO - 1^ PARTE

OLOCAUSTO : PER NON DIMENTICARE....MAI

LO STONEHENGE ITALIANO - 2^ PARTE

ALLA SCOPERTA DEL MUSEO DI FARNESE (VT)

SUL MONTE DELLE STREGHE, A MONTECCHIO

SAN PELLEGRINO IN FIORE 2008

INAUGURAZIONE DELLA FESTA DEL VINO 2008 DI...

I CERCHI NEL GRANO

NAPOLI, ROMA, MILANO... COME I CITTADINI POSSONO...

EST FILM FESTIVAL 2008 : NANNI MORETTI A MONTEFIASCONE

CATEGORIE

ITALIA

SECUICI SU

© Copyright 2017 Euriade s.r.l. P.Iva 01927070563
Iscrizione Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) al numero 18164, autorizzazione n°7/08 Registro Stampa Tribunale di Viterbo, direttore responsabile Sergio Cesarini