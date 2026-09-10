CATEGORIE

ITALIA

ARCHIVIO

CERCA

VIDEO

SEGUICI SU

  1. UNONOTIZIE
  2. Tuscia

VITERBO IN MANO AI TOPI / a Viterbo serve un interverto di derattizzazione

I topi sono pericolosi per la salute umana, perché vettori di malattie, soprattutto se si tratta di ratti di fogna. E’ essenziale evitare la loro colonizzazione nelle diverse zone della città e del centro storico, con una celere derattizzazione. Nel centro storico di Viterbo, nelle ultime settimane, sono stati avvistati diversi esemplari di ratti. E’ urgentissimo a Viterbo, centro storico, un intervento straordinario di derattizzazione e bonifica delle aree nel rispetto di quanto recita anche l'articolo 32 della Costituzione che tutela il diritto alla salute
Salute Viterbo 10/09/2026

ULTIME NEWS VITERBO- In questi giorni aumentano nel centro storico di Viterbo gli spiacevoli” avvistamenti “ di grossi ratti che “scorrazzano” indisturbati nelle antiche vie e piazze della Città dei Papi frequentate da cittadini e turisti.

Dopo la zona papale anche a San Pellegrino e via San Lorenzo sono stati a lungo osservati dei grossi topi, le cosiddette “pantegane”.


Una situazione molto grave anche vicino al Santuario di Santa Maria della Quercia, visto che topi e ratti diffondono malattie sia per diretto contatto sia fungendo da vettori per altri organismi.

La presenza di topi e ratti a Viterbo rappresenta un rischio consistente per la salute umana.

È importantissimo procedere, con rapidità, ad una accurata derattizzazione del centro storico di Viterbo, dove da molti anni non si vedono più, lungo le vie, i classici strumenti contenenti le esche che vediamo in tutti i centri storici degni di tale nome, non solo nei comuni del Lazio, ma anche in quelli delle vicine regioni Umbria e Toscana.

Va sottolineato, ritornando a Viterbo, che vivere a contatto con questi animali, oltre a creare stati psicologici ansiosi nelle persone a causa del senso di repulsione che spesso proviamo per essi, può essere causa della diffusione di gravi patologie veicolate da agenti patogeni legati alla loro presenza.

La trasmissione può avvenire sia per contatto che per contaminazione delle derrate alimentari con feci e urine dei ratti. Inoltre non devono essere sottovalutati i danni economici dovuti alla erosione di materiali, alimenti, strutture, impianti, etc…

Per questo è urgentissimo a Viterbo, centro storico un intervento straordinario di derattizzazione e bonifica delle aree nel rispetto di quanto recita anche l'articolo 32 della Costituzione che tutela il diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, soprattutto quando si parla della salute non solo dei grandi, ma in particolare dei bambini.

Ma vediamo nello specifico quali sono le malattie nella cui epidemiologia sono maggiormente coinvolti topi e ratti.

Si consideri che attualmente il coinvolgimento epidemiologico accertato di topi e ratti riguarda circa 35 malattie in tutto il mondo.

La trasmissione all’uomo può avvenire per via diretta: contatto diretto coi Roditori o loro carcasse, morso, contatto con urine, feci, saliva di Roditori anche per contaminazione di acqua e alimenti. Oppure la trasmissione può essere per via indiretta tramite zecche, pidocchi, pulci in grado di trasmettere l’agente patogeno dal Roditore all’uomo.

Fra principali rischi per la salute pubblica: la schistosomiasi, che ogni anno infetta circa 40 milioni di persone, il tifo murino, la trichinellosi e altre 35 pericolose malattie.

In un anno un topo produce 18.000 escrementi e moltissima urina e le deposita in tanti posti diversi. I patogeni possono anche essere veicolati attraverso la saliva o il sangue.

Inoltre i topi perdono il loro pelo ogni giorno, uno strato intero due volte l’anno. Così miliardi di peli di roditori e frammenti di questi, che possono contenere ogni tipo di malattie, si depositano nel nostro ambiente.

Pertanto i roditori sono eccellenti veicoli, a causa dei tanti parassiti ed agenti patogeni letali che si annidano nella loro pelliccia, per ospitare e rapidamente trasmettere malattie, eccone alcune:

Leptospirosi

Sicuramente è questa la patologia di più frequente riscontro, legata alla presenza di topi e ratti nell’ambiente. I primi sintomi compaiono da 2 a 20 giorni dopo, in modo improvviso con febbre elevata, cefalea e forti dolori muscolari ed articolari; oltre ai sintomi già citati, si possono manifestare anche difficoltà respiratoria. In rari casi può avvenire il decesso.

La malattia è difficile da diagnosticare, perché molti sintomi sono uguali a quelli dell’influenza in più si manifestano congiuntiviti, itterizia, anoressia, emorragie nel tratto intestinale, nausee. Si cura con gli antibiotici ed esiste un metodo di analisi rapido e sicuro.

Attraverso i batteri presenti nei reni che attraverso l’urina contaminano l’ambiente soprattutto acquatico ( fosse, rogge, canali) e proprio in acqua che questi batteri possono sopravvivere per mesi.

L’infezione può avvenire mediante l’assunzione di acqua contaminata, ma anche per semplice contatto con acque infette, attraverso microlesioni di cute o mucose.

Salmonellosi

L’infezione da Salmonella si manifesta con una gastroenterite: il sintomo caratteristico é una forte diarrea e compare entro 48 ore dall’ingestione di cibo o acqua contaminata, accompagnata da vomito e febbre. E’ pericolosa specialmente per i bambini.

La trasmissione dell’infezione avviene attraverso l’assunzione di cibi (uova e carni infette non ben cotte) o acque contaminate da feci di animali o persone ammalate.

I ratti possono trasmettere salmonelle per il fatto che vivendo all’interno di ambienti luridi possono veicolare i germi sul proprio mantello, contaminato da acqua infetta oppure disseminano i germi attraverso le feci.

L’infezione è assai diffusa in molte specie di Roditori.

Tifo murino

Mal di testa, febbre, dolori alle ossa e alla schiena, nausea vomito e tosse, dolori addominali. E’ più leggero del tipo epidemico.

Attraverso ferite nella cute e mucose a contatto con feci dei roditori infetti

Importante serbatoio è il Ratto nero e il Ratto delle chiaviche.

Tularemia

Incubazione di 3-6 giorni. Febbre alta, mal di testa, spossatezza, faringite, tosse secca, vomito, dolori addominali, diarrea.

Ingestione di acqua o cibi contaminati e per inalazione, muovendo il fieno per esempio, o per contatto con carcasse di animali infetti o attraverso la puntura di zecche e zanzare infette. Questo batterio sopravvive lunghi periodi nelle carcasse di animali

Toxoplasmosi

Sintomi simili all’influenza. Molto pericolosa per le donne gravide (malformazione del feto) provocando danni irreversibili alla vista del neonato, e per i malati di AIDS (encefaliti)

Si prende Attraverso il consumo di carni infette, e poco cotte, specialmente quella di maiale, o vegetali crudi contaminati.

Leishmaniosi

Può presentarsi in due forme: cutanea o viscerale nella prima appaiono molte lesioni cutanee, nella seconda: febbri irregolari, ingrossamento di fegato e milza e dimagrimento.

Attraverso la puntura di zanzare infette, che a loro volta hanno punto roditori infetti.

Giardiasi

Infezioni intestinali, talvolta è asintomatica, ma comunque può causare problemi vari all’intestino.

Attraverso il consumo di acqua o cibo contaminato dalle feci.

Febbre da morso di ratto

La malattia si manifesta con febbre, vomito, dolori muscolari e articolari, seguiti da lesioni cutanee eruzioni cutanee nelle estremità, alle volte marcate con placche rosse.

Morso o contatto con secrezioni di roditori infetti, quindi anche mediante ingestione di cibi contaminati con escrementi di Ratti. I batteri albergano nel cavo orale e nella faringe dei ratti.

Sono particolarmente sensibili i bambini sotto i 12 anni, soprattutto in aree suburbane o degradate infestate da topi.


Riccardo Marini





Commenti

  nessun commento...
add
add

Altre News Salute

editor

CORONAVIRUS, GREENPEACE: RISCALDAMENTO ED ALLEVAMENTI INTENSIVI AIUTO PER COVID 19

MILANO, ultime news coronavirus e inquinamento– Mentre diverse analisi mostrano come chi vive in...

07/06/2020
editor

Marche, situazione epidemiologica Falconara Marittima: servizio tv STRISCIA LA NOTIZIA

Situazione epidemiologica sanitaria di Falconara M.: il servizio tv di STRISCIA LA NOTIZIA! La...

02/05/2020
editor

INFLUENZA, ITALIA / dal miele alle varie zuppe la dieta contro il virus dell'influenza

Ultime news - Unonotizie.it - Aumentare le calorie consumate, iniziando la mattina con latte, miele...

03/01/2020
editor

I GATTI ALLUNGANO LA VITA / adottare un gatto combatte la depressione e fa bene al cuore

Ultime news - UnoNotizie.it - I gatti allungano la vita, fanno bene alla salute del cuore, tengono...

17/11/2019
editor

MADAGASCAR, EPIDEMIA DI MORBILLO / 1.200 morti per il morbillo in Madagascar, da ottobre oltre 115.000 contagi

uLTIME NEWS - UNONOTIZIE.IT - E' salito a più di 1.200 morti il bilancio dell'epidemia di morbillo...

15/04/2019
editor

ALLERGIE AI FARMACI/ da lattosio a glutine, in quasi tutti i farmaci un ingrediente che causa allergia

Ultime news - unonotizie.it - Quasi tutti i farmaci contengono, oltre al principio attivo, qualche...

19/03/2019
editor

VACCINI / presidi: da lunedì niente asilo per i bimbi senza certificato

Ultime news - UnoNotizie.it - "Lunedì prossimo, per chi non si presenterà a scuola con il...

10/03/2019
editor

DONAZIONE ORGANI / le donne italiane sono le più generose d'Europa, prime per donazione di organi

ULTIME NEWS - UNOnOTIZIE.IT - Le donne italiane sono le prime donatrici di organi per trapianti da...

07/03/2019

VIDEO NEWS

Archivio

LO STONEHENGE ITALIANO - 1^ PARTE

OLOCAUSTO : PER NON DIMENTICARE....MAI

LO STONEHENGE ITALIANO - 2^ PARTE

ALLA SCOPERTA DEL MUSEO DI FARNESE (VT)

SUL MONTE DELLE STREGHE, A MONTECCHIO

SAN PELLEGRINO IN FIORE 2008

INAUGURAZIONE DELLA FESTA DEL VINO 2008 DI...

I CERCHI NEL GRANO

NAPOLI, ROMA, MILANO... COME I CITTADINI POSSONO...

EST FILM FESTIVAL 2008 : NANNI MORETTI A MONTEFIASCONE

CATEGORIE

ITALIA

SECUICI SU

© Copyright 2017 Euriade s.r.l. P.Iva 01927070563
Iscrizione Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) al numero 18164, autorizzazione n°7/08 Registro Stampa Tribunale di Viterbo, direttore responsabile Sergio Cesarini