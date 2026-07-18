VITERBO, EMOZIONE SOTTERRANEA / visite guidate nella fresca Viterbo Underground

Viterbo Sotterranea regala forti emozioni a grandi e bambini con speciali visite guidate alla scoperta di ben due distinti luoghi underground: oltre al classico percorso porte aperte anche al nuovo percorso monumentale che emoziona e stupisce non solo per la grandezza degli spazi, ma anche per la suggestione che questi evocano grazie alla loro antica storia. Dai cunicoli etruschi a quelli medioevali, dai rifugi della seconda guerra allo “studiolo” realizzato all'epoca dai tombaroli, dal "butto medioevale" alle condotte idriche etrusche, fino ad arrivare in un ambiente di grande fascino: il più antico luogo di culto sotterraneo del centro storico di Viterbo. Luoghi spettacolari che ammaliano grandi e bambini.

La visita alla Città sotterranea si è arricchita con il “Museo dei Cavalieri Templari”: in mostra cimeli, oggetti originali, ricostruzioni e modellini che raccontano l’affascinante storia templare e il loro rapporto stretto con la città di Viterbo. Esperte guide turistiche sono pronte a trasportare, in tour, bambini e genitori nel fantastico mondo dell’immaginario, un lungo viaggio nella storia.

Il Museo Storico dei Cavalieri Templari va ad arricchire l’offerta di Tesori d’Etruria e la sua Viterbo Sotterranea, diventati ormai un vero e proprio punto di riferimento culturale e di intrattenimento nel capoluogo della Tuscia e nel centro Italia.

I Templari e Viterbo, un binomio imprescindibile, con molti punti di contatto fin dall'origine dell'Ordine, una sorta di primogenitura templare di Viterbo in Europa. Tutto ciò soprattutto grazie a papa Eugenio III, in esilio, più di una volta, da Roma a Viterbo. Proprio qui, nel 1145, Eugenio III, con la bolla Quantum Praedecessores, dà inizio alla seconda Crociata.

Questa ed altre curiosità sui monaci-guerrieri, che fondono la storia dei Cavalieri Templari con il mito, potranno essere scoperte dai visitatori in un affascinante viaggio nel tempo con la visita al Museo storico-didattico dei Cavalieri Templari a Viterbo Sotterranea, unico in Italia.

Il Museo, e il complesso monumentale sotterraneo, si possono visitare tutti i giorni, dalle 10 alle 20, con una visita guidata che conduce alla scoperta di questi magici luoghi, etruschi e templari, un viaggio nella storia lungo migliaia di anni.

Per ulteriori notizie:

Tesori d’Etruria, Piazza della Morte 1 Viterbo

338.8618856 0761.220851

www.tesoridietruria.it ; welcome@tesoridietruria.it





RICCARDO MARINI