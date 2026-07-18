CATEGORIE

ITALIA

ARCHIVIO

CERCA

VIDEO

SEGUICI SU

  1. UNONOTIZIE
  2. Tuscia

VITERBO, EMOZIONE SOTTERRANEA / visite guidate nella fresca Viterbo Underground

Estate 2026, il Museo, e il complesso monumentale sotterraneo di Viterbo, si possono visitare tutti i giorni in orari prestabiliti.
Attualità VITERBO 18/07/2026

Viterbo Sotterranea regala forti emozioni a grandi e bambini con speciali visite guidate alla scoperta di ben due distinti luoghi underground: oltre al classico percorso porte aperte anche al nuovo percorso monumentale che emoziona e stupisce non solo per la grandezza degli spazi, ma anche per la suggestione che questi evocano grazie alla loro antica storia. Dai cunicoli etruschi a quelli medioevali, dai rifugi della seconda guerra allo “studiolo” realizzato all'epoca dai tombaroli, dal "butto medioevale" alle condotte idriche etrusche, fino ad arrivare in un ambiente di grande fascino: il più antico luogo di culto sotterraneo del centro storico di Viterbo. Luoghi spettacolari che ammaliano grandi e bambini.

La visita alla Città sotterranea si è arricchita con il “Museo dei Cavalieri Templari”: in mostra cimeli, oggetti originali, ricostruzioni e modellini che raccontano l’affascinante storia templare e il loro rapporto stretto con la città di Viterbo. Esperte guide turistiche sono pronte a trasportare, in tour, bambini e genitori nel fantastico mondo dell’immaginario, un lungo viaggio nella storia.

Il Museo Storico dei Cavalieri Templari va ad arricchire l’offerta di Tesori d’Etruria e la sua Viterbo Sotterranea, diventati ormai un vero e proprio punto di riferimento culturale e di intrattenimento nel capoluogo della Tuscia e nel centro Italia.

I Templari e Viterbo, un binomio imprescindibile, con molti punti di contatto fin dall'origine dell'Ordine, una sorta di primogenitura templare di Viterbo in Europa. Tutto ciò soprattutto grazie a papa Eugenio III, in esilio, più di una volta, da Roma a Viterbo. Proprio qui, nel 1145, Eugenio III, con la bolla Quantum Praedecessores, dà inizio alla seconda Crociata.

Questa ed altre curiosità sui monaci-guerrieri, che fondono la storia dei Cavalieri Templari con il mito, potranno essere scoperte dai visitatori in un affascinante viaggio nel tempo con la visita al Museo storico-didattico dei Cavalieri Templari a Viterbo Sotterranea, unico in Italia.

Il Museo, e il complesso monumentale sotterraneo, si possono visitare tutti i giorni, dalle 10 alle 20, con una visita guidata che conduce alla scoperta di questi magici luoghi, etruschi e templari, un viaggio nella storia lungo migliaia di anni.

Per ulteriori notizie:

Tesori d’Etruria, Piazza della Morte 1 Viterbo

338.8618856 0761.220851

www.tesoridietruria.it; welcome@tesoridietruria.it


                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                           RICCARDO MARINI

Commenti

  nessun commento...
add
add

Altre News Attualità

editor

Estate 2026, Roma: concerti nel Parco Casa del Jazz

Il Pop incontra la classica del Novecento nello spettacolo L’ORCHESTRAèPOP: l’ORCHESTRA...

18/07/2026
editor

Il Festival Tuscia in Arte nel cuore di Viterbo

L’Associazione Arti Diffuse di Roma quest\'anno ha organizzato la XXII° edizione del suo...

27/06/2026
editor

Toscana, Siena, Val d'Orcia: Hotel Posta e terme Bagno Vignoni

Situato a Bagno Vignoni, l’Hotel La Posta deve la sua origine alla famiglia Marcucci che, dalla...

26/06/2026
editor

DRONE MANIA: EFFETTI SULLA NATURA / problemi agli uccelli causati dai droni

Ultime news - Unonotizie.it - Una vera e propria mania è esplosa a livello globale, quella...

26/06/2026
editor

SPOLETO OLISTICA, SU YOUTUBE FEDERICO FAGGIN LIVE

SpoletOlistica conferma la vocazione di Spoleto come capitale del dialogo tra scienza...

15/05/2026
editor

Psicologia, Il Professor Fabrizio di Giulio e L'Oceano Dentro

Un libro ricco di riflessioni sull’agire dell’animo umano è l’ultimo lavoro del Professor...

13/01/2026
editor

Svizzera, eventi inverno 2026, trenino rosso della Ferrovia Retica

Svizzera Turismo in collaborazione con Ferrovia Retica, Travel Switzerland e Interlaken hanno...

10/01/2026
editor

Bolzano, Wafer Loacker: dolce ricetta aziendale

Sostenibilità significa avere uno stile di vita rispettoso delle risorse a disposizione, in grado...

10/01/2026

VIDEO NEWS

Archivio

LO STONEHENGE ITALIANO - 1^ PARTE

OLOCAUSTO : PER NON DIMENTICARE....MAI

LO STONEHENGE ITALIANO - 2^ PARTE

ALLA SCOPERTA DEL MUSEO DI FARNESE (VT)

SUL MONTE DELLE STREGHE, A MONTECCHIO

SAN PELLEGRINO IN FIORE 2008

INAUGURAZIONE DELLA FESTA DEL VINO 2008 DI...

I CERCHI NEL GRANO

NAPOLI, ROMA, MILANO... COME I CITTADINI POSSONO...

EST FILM FESTIVAL 2008 : NANNI MORETTI A MONTEFIASCONE

CATEGORIE

ITALIA

SECUICI SU

© Copyright 2017 Euriade s.r.l. P.Iva 01927070563
Iscrizione Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) al numero 18164, autorizzazione n°7/08 Registro Stampa Tribunale di Viterbo, direttore responsabile Sergio Cesarini