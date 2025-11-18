CATEGORIE

American Airlines collega Roma con 6 hub negli USA

Turismo Roma 18/11/2025

American Airlines sta accogliendo nuovi primati in termini di traffico transatlantico.  Dalla fine di marzo, American ha reintrodotto i collegamenti giornalieri da Roma Fiumicino (FCO) verso New York (JFK), Chicago (ORD) e Charlotte (CLT), oltre ai collegamenti operativi per tutto l’anno con Philadelphia (PHL) e al rilancio dei collegamenti con Dallas – Fort Worth (DFW). Da giugno, sono stati inaugurati i nuovi collegamenti giornalieri tra l’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino (FCO) e il Miami International Airport (MIA).

AA è la compagnia aerea di riferimento per Miami, e questo nuovo collegamento offrirà ai viaggiatori un comodo accesso alle spiagge della città, alla sua vivace vita notturna, alla scena gastronomica d’eccellenza e alla sua architettura unica.

Il volo diretto Roma-Miami sta riscontrando risultati importanti. Il nuovo volo per Miami, American Airlines collega direttamente Roma Fiumicino con il numero record di sei hub statunitensi, incrementando ulteriormente le opzioni di viaggio per i passeggeri. Miami inoltre rappresenta il principale hub di American Airlines per l’America Latina e i Caraibi, con oltre 70 destinazioni servite nella regione. Tra queste, più di 40 sono mete esclusive che nessun’altra compagnia collega direttamente da Miami, come South Caicos a Turks and Caicos (XSC); Ocho Rios in Giamaica (OCJ); La Romana nella Repubblica Dominicana (LRM) e molte altre.

Ciò conferma ancora una volta l'importanza dei collegamenti con gli Stati Uniti, primo mercato di lungo raggio per Roma e le previsioni di inizio stagione di José Freig, Vice President International and Contact Center Operations di American Airlines sono confermate- “Roma è una delle destinazioni più richieste del nostro network globale e siamo felici di poter offrire ai nostri passeggeri fino a sei voli al giorno da questo mercato agli Stati Uniti, inclusi i nuovi collegamenti con il nostro hub di Miami”.

Tutti i voli di AA tra Roma e gli Stati Uniti sono operati da moderni aeromobili che offrono ai passeggeri un'esperienza completa di alto livello, tra cui poltrone completamente reclinabili in Flagship® Business Class e poltrone di Premium Economy, interni all'avanguardia, streaming TV in diretta, Wi-Fi ad alta velocità e una selezione curata di intrattenimento a bordo che comprende oltre 1.500 film, spettacoli televisivi, contenuti audio e lifestyle.

In qualità di compagnia aerea leader a livello mondiale, American Airlines offre migliaia di voli al giorno verso oltre 350 destinazioni in più di 60 paesi. La compagnia aerea è membro fondatore dell'alleanza oneworld, i cui membri servono oltre 900 destinazioni in tutto il mondo. Le azioni di American Airlines Group Inc. sono quotate al Nasdaq con il simbolo AAL. Per ulteriori informazioni sulle attività di American, visitate il sito news.aa.com e seguite American su @AmericanAir e Facebook.com/AmericanAirlines. To Care for People on Life’s Journey®.


Laura Testa

