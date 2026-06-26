Esiste un filo invisibile che attraversa la provincia di Verona da nord a sud, che modella borghi e città, che ha dettato leggi al commercio e all'agricoltura, che ha ispirato leggende e alimentato intere civiltà. Questo filo è l'acqua. Fiumi impetuosi e quieti canali, laghi cristallini e sorgenti sotterranee: ogni angolo del veronese custodisce un rapporto ancestrale con l'elemento liquido per eccellenza.

Verona non avrebbe mai potuto diventare la città che conosciamo senza l'Adige. Il fiume, che compie un'ampia ansa abbracciando il centro storico, non è soltanto uno sfondo panoramico: è la ragione stessa dell'esistenza di Verona. I Romani lo capirono subito, scegliendo questo punto strategico dove il fiume rallentava e si poteva guadare, per fondare una delle città più importanti della Venetia.

L'Adige ha fatto la fortuna di Verona, ma le ha anche insegnato la paura. Le sue piene hanno scritto pagine drammatiche nella storia cittadina, e i segni sono ancora leggibili sulle facciate delle case del quartiere di Filippini, nel cuore del rione popolare che si specchia nel fiume. Su molti palazzi si possono ancora vedere le targhe delle piene — piccole lapidi in pietra o marmo che segnano la quota raggiunta dall'acqua durante le alluvioni più catastrofiche. La più devastante rimane quella del 1882, quando l'Adige ruppe ogni argine e sommerse quasi interamente la città. Cercarle, camminando lungo le vie del rione, è un modo straordinario per capire quanto questo fiume abbia plasmato non solo il paesaggio ma anche la psicologia collettiva dei veronesi.

La Diga del Chievo: sentinella silenziosa

A monte della città, dove l'Adige entra nel territorio urbano dopo aver attraversato la Valpolicella, si erge la Diga del Chievo. Costruita nel secondo dopoguerra come opera di regolazione idraulica, questa imponente struttura è diventata il simbolo moderno del "patto" tra la città e il suo fiume. È grazie alla diga che le alluvioni catastrofiche appartengono oggi in larga parte al passato: il manufatto regola le portate, protegge gli abitati a valle e, non da ultimo, crea quel particolare paesaggio fluviale — con le sue distese d'acqua tranquilla — che tanto affascina chi arriva in bicicletta o a piedi lungo le rive dell'Adige.

Itinerario lungo le rive e tra i ponti

I ponti di Verona sono capitoli di storia. Il Ponte Pietra, romano e medievale insieme, è il più antico e il più fotografato; il Ponte Scaligero che si protende da Castelvecchio con i suoi merli merlati è uno dei capolavori dell'architettura militare del Trecento; il Ponte Navi e il Ponte Nuovo completano questa galleria di architetture sospese sull'acqua. Percorrere le Lungadige da una sponda all'altra, attraversando i ponti e scendendo lungo le banchine, è uno degli itinerari più belli e gratuiti che Verona possa offrire: un percorso che cambia volto a ogni ora del giorno, dorato all'alba e rosato al tramonto.

Urban Rafting & Dogana di Fiume

Per chi vuole davvero cambiare prospettiva, c'è un modo unico di vedere Verona: salire su un gommone e scendere lungo l'Adige. L'imbarco avviene dal molo vicino a Castelvecchio e da lì ha inizio una discesa guidata che trasforma completamente il punto di vista sulla città. I ponti storici, visti dal basso e dall'acqua, rivelano proporzioni e dettagli che dalla strada non si possono nemmeno immaginare. Le arche medievali si specchiano nell'Adige, le facciate dei palazzi affiorano tra la vegetazione, e la città appare in tutta la sua straordinaria armonia tra pietra e natura. La discesa include una sosta alla Dogana di Fiume, uno dei luoghi meno conosciuti ma più affascinanti di Verona. Qui, in epoca scaligera e poi veneziana, confluivano le merci che risalivano e scendevano lungo il corso del fiume: spezie, legname, cereali, tessuti. La Dogana era il cuore pulsante dell'economia fluviale veronese, il luogo dove si incrociavano commerci e culture, dove l'Adige cessava di essere un fiume e diventava una via di comunicazione internazionale. Dopo l'esperienza sul fiume, il quartiere di San Zeno o le Regaste offrono una serie di locali con terrazze affacciate sull'Adige — il posto perfetto per un pranzo rilassato con vista d'acqua.

L'Ecomuseo Aquae Planae: visitare per capire

L’Ecomuseo Aquae Planae è il filo conduttore che unisce i diversi paesaggi della pianura veronese: non un museo tradizionale, ma un sistema diffuso su 19 comuni, con più sedi che raccontano il rapporto tra territorio e acqua.

Il cuore è l’Antico Manufatto del Gangaion, esempio di archeologia industriale che mostra come l’uomo abbia gestito e trasformato le acque nel tempo. Da qui partono itinerari e visite tra natura, corsi d’acqua e architetture rurali.

Le altre sedi, tra cui la Casa Museo Dino Coltro, completano l’esperienza offrendo uno sguardo sulla cultura contadina locale. Il risultato è un viaggio autentico nella storia e nell’identità di un territorio ancora poco conosciuto, ma capace di sorprendere.

Per informazioni: https://www.destinationveronagarda.it/it

https://ecomuseoaquaeplanae.it/aquae-planae/ https://www.visitverona.it/it/esplora/l-adige-e-verona

© F. Modica - Archivio Comune di Verona

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