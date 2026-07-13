I CONCERTI NEL PARCO ESTATE 2026 ROMA - Parco di Casa Del Jazz

Il Pop incontra la classica del Novecento nello spettacolo L’ORCHESTRAèPOP: l’ORCHESTRA PAPILLON e la cantautrice e clarinettista AGNESE VALLE propongono un concerto tra brani classici e brani di cantautori come Dalla, De Gregori e Battiato, restituiti in una chiave orchestrale unica e suggestiva.

Sabato 11 luglio, alla Casa del Jazz per I Concerti nel Parco, L’ORCHESTRAèPOP si è esibita con Grandi compositori e cantautori per Orchestra Sinfonica: sullo stesso palco, in prima assoluta, l’ORCHESTRA PAPILLON, che torna per il quinto anno consecutivo a collaborare con il festival in una partnership consolidata grazie anche alla duttilità dell’ensemble, e Agnese Valle, una delle voci più originali della nuova scena d’autore, e la sua band. Con loro, due ospiti d’eccezione: Raffaella Misiti e Pino Marino.

Un programma eclettico in cui convivono i repertori di cantautori “pop” come Dalla, De Gregori e Battiato, che hanno segnato la storia della canzone d’autore italiana, insieme a brani della stessa Valle, accostati a composizioni di autori classici quali Khatchaturian, Rodriguez, Mancini. Un percorso musicale ispirato alla frase di Stravinskij “Una vera tradizione non è la testimonianza di un passato concluso, ma una forza viva che anima e informa il presente, che intreccia mondi diversi ma affini” che propone di riascoltare alcuni grandi classici della canzone d’autore italiana presentati in una chiave unica e suggestiva, in un viaggio sonoro che dalla forza della parola arriva fino alle mille sfumature timbriche che l’orchestra sinfonica può offrire e che alla parole donano nuova linfa e prospettive.

Ed è proprio in questo accostamento che si costruisce il cuore del progetto: da una parte l’Orchestra Papillon, dall’altra Agnese Valle e la sua band. Cantautrice e clarinettista, Valle porta una rilettura al femminile della grande canzone d’autore italiana, un estratto dal suo spettacolo “I miei Uomini”, in tour da due stagioni. Artista pluripremiata (Premio Amnesty International Emergenti, Premio Panseri, Premio della Critica Bianca d’Aponte), è riconosciuta da critica e pubblico per la qualità della scrittura, la ricerca timbrica e la sua presenza scenica.

Sul palco si sono alternati e hanno talvolta suonato insieme — orchestra, band e cantautrice, attraversando con naturalezza il confine tra musica colta e pop, in un dialogo continuo tra tradizione e presente. Agnese Valle, voce, clarinetto, pianoforte, Annalisa Baldi, chitarra elettrica e cori, Simone Ndiaye, basso elettrico, Luca Libonati, batteria e Roberto Nobilio, direttore.

La manifestazione I Concerti nel Parco, Estate 2026 è sostenuta dal MiC Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo e si è in attesa dei risultati della graduatoria FURS 2026/2028 anno 2026 della Regione Lazio Direzione Generale Cultura e Lazio Creativo.

L’iniziativa è promossa e sostenuta da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria Dipartimento Attività Culturali in collaborazione con Zètema Progetto Cultura ed è organizzata e realizzata da Ass.Cult I Concerti nel Parco ETS. I Concerti nel Parco, Estate 2026, è realizzato in partnership con BCC Roma.