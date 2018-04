METEO, PREVISIONI TEMPO ITALIA / settimana all'insegna del maltempo, fino a venerdì piogge al centro-nord

Ultime news - unonotizie.it - Nel corso di questa settimana sull’Italia è previsto il passaggio di alcune perturbazioni, con effetti soprattutto sulle regioni settentrionali e solo a tratti, e con effetti più isolati e deboli, su quelle centrali e meridionali. La prima di queste perturbazioni (la n. 2 di aprile) è transitata lunedì al Centro-Nord, già martedì ne arriverà un'altra (la n. 3 del mese) che investirà il Nord, la Toscana, la Sardegna e a fine giornata qualche breve pioggia raggiungerà anche la Sicilia. Mercoledì l’ennesima perturbazione in arrivo dall’Atlantico, la n.4 di aprile, raggiungerà gradualmente il Nord Italia, inizialmente le regioni nord-occidentali e poi nella seconda parte della giornata anche il Nord-Est. Questa perturbazione insisterà nelle regioni settentrionali anche giovedì quando verrà anche coinvolto parte del Centro-Sud. Tra mercoledì e giovedì sono quindi attese piogge abbondanti e localmente di forte intensità Se al Nord, specie al Nord-Ovest, le temperature nei prossimi giorni faranno registrare valori anche al di sotto delle medie stagionali, al Sud e in Sicilia si registreranno temperature sopra la media con punte anche di 22-23 gradi.

Previsioni meteo per martedì. Martedì molte nubi e piogge sparse, anche a carattere temporalesco, al Nordovest ed Emilia occidentale dove migliorerà solo in serata. Molte nubi anche nel Triveneto, in Toscana e in Sardegna, dove saranno possibili locali piogge o anche rovesci; non escluso qualche temporale verso sera Neve sulle Alpi al di sopra di 1400-1800 metri. Nel resto del Paese alternanza tra annuvolamenti e schiarite,che risulteranno più ampie e durature asl Sud. Temperature in lieve calo al Nordovest e in Sardegna, in crescita al Centro; valori pomeridiani per lo più tra 17 e 20 gradi tra il Nordest e il Centrosud. La nostra previsione per martedì ha un Indice di Affidabilità medio (IdApari a 70 al Nord, 75 al Centro e 80 al Sud).

Per la giornata di martedì 10 aprile la Protezione Civile ha emesso Allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico in Umbria (Nera - Corno, Chiascio - Topino).

Resta ancora valida l'allerta gialla in Veneto (Alto Piave): come specifica il bollettino della Protezione Civile, la criticità geologica nella zona Vene-A è limitata al comune di Perarolo di Cadore (BL), dove permane la situazione di criticità legata alla frana della Busa del Cristo.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì cielo coperto con piogge su gran parte del Nord, esclusa la fascia adriatica dove i fenomeni arriveranno solo nella notte. Nevicate abbondanti sulle Alpi centro-occidentali, sopra i 1000-1400 metri. Molte nubi anche in Sardegna e Toscana con qualche locale pioggia nei settori settentrionali. Sul resto del Paese giornata più tranquilla e soleggiata ma comunque un po’0 variabile con alternanza di nubi e schiarite. Temperature in ulteriore lieve rialzo al Centrosud. Venti deboli o moderati meridionali.