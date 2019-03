Ultime news - unonotizie.it - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto al Teatro comunale di Belluno alla cerimonia commemorativa dell’alluvione che ha colpito lo scorso ottobre la regione Veneto nel corso della quale hanno preso la parola il Sindaco Jacopo Massaro, il Presidente della Provincia Roberto Padrin e il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Hanno portato le loro testimonianze Thyerry Obert-Luciani, Fisico Meteorologo dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente Veneto, Ivo Gasperin, Coordinatore della Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini di Belluno e due bambini autori dei racconti “I giorni delle candele “e “il disastro”.