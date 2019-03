Ultime news - Unonotizie.it - Per la società internazionale di consulenza aziendale Mercer Vienna è la città migliore per qualità della vita, per il decimo anno consecutivo.

Tra le città italiane sono studiate solo Milano e Roma. Milano si piazza al 41/esimo posto in parità assoluta con Londra e prima di New York e Barcellona. Mentre Roma appare al 56/esimo posto, poco dopo Washington (53/esima), ma seguita da Osaka (58/esima), Los Angeles (66/esima), Praga ( 69/esima), Hong Kong (71/esima).

Tra gli elementi considerati per stilare la classifica (che è soprattutto destinata alle aziende) vi sono: l’assistenza sanitaria, l’istruzione, il panorama culturale e sociale di una città, la stabilità politica, l’indice di criminalità, le libertà personali, la situazione abitativa, l’ambiente naturale e il verde, i trasporti pubblici.