Ecco l'evento scientifico-musicale che costituirà il perfetto connubio tra Arte e Scienza e nello specifico tra Musica e Geofisica. E' un nuovo e unico evento al mondo di sonificazione di dati elettromagnetici acquisiti su un vulcano e da cui verrà realizzato un concerto musicale.



Il prossimo 10 luglio 2019, ecciteremo il Vesuvio con un impulso elettromagnetico (EM) per poi "ascoltare" la sua risposta, determinata dalla natura delle rocce che costituiscono l'edificio vulcanico sino a profondità di qualche centinaia di metri. Vincenzo Sapia, ricercatore presso l' INGV, eseguirà le misure EM sul vulcano con apposita strumentazione geofisica mentre il team di EMusic sonificherà in diretta i dati, per poi trasferirli ad un trio di musicisti guidati da Marco Guidolotti.

I musicisti saranno chiamati ad interagire con i suoni prodotti dal Vesuvio, in una sorta di jam session, dove il ruolo di leader verrà svolto proprio dal vulcano. Nessuno può sapere a priori quali note verranno prodotte e quale musica ne deriverà, sino a che non verranno registrati e sonificati i dati EM: sarà una vera e propria scoperta che faremo tutti insieme, quel giorno, in diretta, al concerto sul Vesuvio!

